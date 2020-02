Kiša gasi požare u Australiji

SIDNEJ - Veći dio istočne obale Australije koja je uništena u požarima danas se našlo pod vodom pošto su najveće kiše u posljednjih 20 godina ugasile neke od najopasnijih požara.

Kiše pogoduju i poljoprivrednim usjevima poslije dugotrajne suše.

Ipak zbog obilnih padavina u dijelovima Novog Južnog Velsa postoiji rizik od poplava i klizišta.

Uprkos tome žiteljima ove države je laknulo kada su dočekali kišu poslije višemesečnih požara.

Komesar vatrogasne službe Novog Južnog Velsa Šejn Ficsimons rekao je da je optimista da će kiša pomoći da se ugase višednevni požari, prenosi Rojters.

"Nema sumnje, kiša lomi kičmu sezoni požara, ona je dobra za posao i poljoprivredna gazdinstva, ali i za gašenje požara s kojima smo suočeni mesecima", rekao je on.

Obilne kiše su smanjile broj aktivnih požara u Novom Južnom Velsu za 20 u jednom danu, što je veliki uspjeh.

Not sure Wakehurst Parkway should still be open? #sydneyrain pic.twitter.com/9my5SHpp09