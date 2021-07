Kiša napravila probleme u Londonu: Poplavljena odjeljenja hitne pomoći

LONDON - Uprave bolnica u londonskim opštinama Vips Kros i Njuam poručile su pacijentima da ne dolaze, nakon što su poplavljena odjeljenja hitne pomoći.

Pacijentima je rečeno da se jave u odjeljenja hitne pomoći u drugim bolnicama, a vozila ove službe se preusmjeravaju ka drugim dijelovima Londona.

Obilne padavine prouzrokovale su poplave u kućama, na putevima i stanicama.

We have now taken more than 600 calls to flooding incidents, including flooding to roads & properties, reports of ceilings collapsing & vehicles stuck in water. Crews used specialist water rescue equipment to rescue five people from a car stuck in flood water in #WorcesterPark pic.twitter.com/D0h3qZF0dR