"Kjara" se pomjera na istok i odnosi živote

ZAGREB - Snažna zimska oluja "Kjara", koja je uz vjetrove jačine uragana i jaku kišu udarila u britanska ostrva, pomjera se na istok, gdje je zahvatila i Francusku, Njemačku, Skandinaviju i stigla do Poljske.

Oluja je odnijela i prve žrtve, izazvala velike poremećaje u saobraćaju, pričinila ogromnu materijalnu štetu, a desetine hiljada domaćinstava ostale su bez struje.

Jedan vozač na jugozapadu Češke poginuo je nakon što je drvo palo u njegov automobil, a na sličan način je nastradao i Slovenac na sjeveru te zemlje, prenio je AP.

U Švedskoj je jedan muškarac poginuo, a za drugim se traga pošto im se čamac prevrnuo.

U Njemačkoj su otkazane stotine letova zbog snažne zimske oluje.

U Frankfurtu su letovi ponovo uspostavljeni, ali je u Minhenu otkazano 420 letova. Prekida ima i u željezničkom saobraćaju.

Meteorološke službe upozorile su na visok nivo mora na obalama Danske, Norveške, Švedske i Finske.

Oko 10.000 domaćinstava u Velikoj Britaniji i Irskoj ostalo je bez struje, a službe su upozorile na poplave u Škotskoj i Engleskoj.

Struje nema jutros ni 130.000 domaćinstava u Francuskoj, kao ni 55.000 kuća u Poljskoj, prenosi PAP.

Oluja je izazvala štetu širom Belgije, a u Švajcarskoj ne radi nekoliko željezničkih linija, a zbog jakog vjetra su zatvorene i pojedine škole.

The flood sirens have sounded in Todmorden. The old WW2 sirens telling us all to prepare for flooding. Keep safe, folks. #StormCaira #StormCiara pic.twitter.com/3lFlOaGAie