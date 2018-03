Klinton pozvala Trampa da zaštiti SAD od Rusa

VAŠINGTON - Nekadašnja američka državna sekretarka, bivši kandidat za predsjednika, Hilari Klinton pozvala je američkog predsjednika Donalda Trampa da zaštiti državu od "Rusa koji i dalje dolaze".

"Govorim kao bivša državna sekretarka i Amerikanka: Rusi i dalje dolaze. Naše obaveštajne agencije podstiču Trampa da deluje. Da li će on nastaviti da ignoriše i preda se ili će zaštititi našu državu", napisala je Klinton na Twitteru.

Prije nekoliko nedelja, Tramp je na svom Twitteru, a povodom tvrdnji demokrata da je u dosluhu sa Rusijom, napisao da su Rusi jedino bili u dosluhu sa Demokratskom partijom i njenom kandidatkinjom Hilari Klinton, kao i da Rusi nisu uticali na rezultate izbora.

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6