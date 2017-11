Klintonova ponovo optužila Trampa da je pomagao ruskim hakerima

VAŠINGTON - Bivša kandidatkinja na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u SAD Hilari Klinton optužila je predsjednika Donalda Trampa da je podržavao ruske hakere u potrazi za kompromitujućim materijalom protiv nje.

Ona je to izjavila u programu "Hju Hjuit šou", kada ju je voditelj pitao o skandalu iz 2015. godine, kada je vršila dužnost državnog sekretara, i kada je procurila informacija o tome da je za službenu prepisku koristila lični mejl server.

"Mislim da su Rusi, uz podršku tadašnjeg kandidata Trampa, radili sve kako bi našli bilo koju informaciju koja bi mogla da se nalazi na tom serveru", rekla je Klintonova.

Kako je istakla, sajber napadi na Ameriku stizali su i iz drugih zemalja poput Kine, Irana i Sjeverne Koreje, ali samo je Rusija izvršila napad na američku demokratiju.

"Upravo je Rusija riješila da napadne našu demokratiju u samo srce i to putem krađe elektronskih pisama. Upala je u naš sistem registracije glasača, kao i cjelokupni izborni sistem i pretvorila je tu informaciju u oružje. Ako to ne uzmemo za ozbiljno, oni će nastaviti to da čine. To je stalna prijetnja", upozorila je Klintonova.

(Sputnjik)