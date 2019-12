Klintonovoj fali Bijela kuća: Čestitala Božić uz staru fotografiju

Hilari Klinton, bivša prva dama SAD i predsjednički kandidat na izborima 2016. godine, podsvjesno izgleda i dalje želi da ponovo gospodari u Bijeloj kući. U prilog tome govori božićna čestitka koju je objavila na svom Twitter profilu.

Hilari je naime, na Badnje veče objavila fotografiju na kojoj su ona i njen suprug Bil Klinton zagrljeni ispred jelke u Bijeloj kući.

"Srećan Božić svima i laku noć", napisala je Klintonova u objavi.

Fotografija na kojoj Klintonovi srećni poziraju kraj novogodišnjih ukrasa nastala je 2000. godine.

Ovo inače nije prvi put da Hilari objavljuje fotografije iz Bijele kuće. Prije samo nekoliko dana, Hilari je svojim pratiocima čestitala Hanuku, takođe objavljujući fotografiju nastalu u godinama kada je njen suprug bio na čelu Sjedinjenih Američkih Država.

Prošle godine Klintonova je takođe čestitala Amerikancima Božić fotografijom iz Bijele kuće na kojoj se vidi kako Bil Klinton hita u zagrljaj djevojke za koju se pretpostavlja da je njihova kćerka Čelsi.

Samo pet dana kasnije, za Novu godinu, Hilari je objavila fotografiju koja je nastala u novembru 1996. godine, u noći kada je Klinton reizabran.

Njena ovogodišnja božićna objava izazvala je buru na Twitteru, a korisnici su je upitali da li je više praznično ili nostalgično raspoložena.

"Pošto već ne možeš da imaš ovogodišnju božićnu fotku iz Bijele kuće, jedino što možeš da uradiš jeste da narod podsjetiš na proces impičmenta protiv svog supruga", pisalo je, između ostalog, u komentarima, prenosi "Telegraf.rs".

A merry Christmas to all, and to all a good night! pic.twitter.com/FOcMKZM87x