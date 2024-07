Klizište "progutalo" dva autobusa (VIDEO)

​ČITVANA - Najmanje 63 osobe nestale su u petak u Nepalu nakon što je klizište izazvano jakim monsunskim kišama odnijelo dva autobusa sa autoputa u rijeku, saopštile su vlasti.

Desetine osoba za potragu i spasavanje prečešljavale su mjesto u potrazi za preživjelima u nesreći u centralnom okrugu Čitvana, rekao je okružni zvaničnik Khimananda Bhusal za "AFP".

Busal je rekao da su autobusi prevozili najmanje 66 ljudi, ali da su tri putnika uspjela da pobjegnu prije nego što su se autobusi srušili u rijeku Trišuli i da su sada na liječenju u bolnici.

