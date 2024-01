Klizište zatrpalo 47 ljudi, evakuisano 200: Ne zna se da li ima mrtvih (VIDEO)

JUNAN - ​Klizište u planinskoj provinciji Junan na jugozapadu Kine zatrpalo je 47 ljudi i primoralo na evakuaciju još 200, u trenutku dok je to područje pogođeno niskim temperaturama i snijegom.

Nezgoda se dogodila nešto prije šest sati ujutru u selu Liangšui u sjeveroistočnom dijelu Junana, prenosi "AP".

U toku su spasilački napori kako bi se pronašle žrtve zatrpane u 18 odvojenih kuća, saopštilo je odjeljenje za odnose s javnošću okruga Džensiong.

Nije poznato koliko je ljudi poginulo ili povrijeđeno.

Za sada nije poznato šta je pokrenulo klizišta, iako se na fotografijama vidi da snijeg pada i da je na tlu snježni pokrivač, prenosi "Telegraf".

#China The death toll from a landslide that occurred in China's southwestern Yunnan province on Monday has reached 47 Landslides are common in Yunnan, a remote region of China where steep mountain ranges butt against the Himalayan plateau.pic.twitter.com/ItRIpVWEwB