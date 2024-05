Klizište zatrpalo selo u Papui Novoj Gvineji, strahuje se da ima stotinu mrtvih

Strahuje se da je oko 100 ljudi poginulo jutros u velikom klizištu u zabačenom selu na Papui Novoj Gvineji, prema navodima mještana koji izvlače tijela poginulih, prenosi ABC njuz.

Vlasti nisu potvrdile broj žrtava.

Klizište je zahvatilo selo Kaokalam u provinciji Enga, koje se nalazi oko 600 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Papue, Port Morsbija, prenosi Tanjug.

Stanovnici sela navode da je poginulio više od 100 ljudi kada je klizište sravnilo kuće sa zemljom dok su mještani još spavali.

