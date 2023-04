Ključna lica u sudskoj sagi o Donaldu Trampu

NJUJORK - Ekipa uključena u prvi kazneni postupak protiv bivšeg predsjednika SAD-a, Donalda Trampa, sastoji se od šarolike grupe onih koji traže publicitet, uglednih pravnika i ambicioznih političara.

Oni se kreću od filmske zvijezde za odrasle, prvog crnog glavnog tužioca na Menhetnu i niza advokata koji su gotovo jednako blistavi kao njihov trenutni klijent.

Evo kratkog vodiča za sve ključne "igrače" prije izricanja optužnice u utorak poslijepodne.

Stormi Danijels - porno zvijezda

Tvrdnje "zvijezde filmova za odrasle" Stormi Danijels o susretu s gospodinom Trampom učinile su ovaj slučaj podložnim koliko i bez presedana.

Stormy Daniels said she'd dance in the streets if Trump was indicted. Now she's sad it happened https://t.co/Hgcll0NcSZ — USA News Today (@USANewsToday10) April 4, 2023

Ona tvrdi da se veza dogodila 2006., kada je ona imala 27 godina, a Tramp je imao 60. godina. Gospodin Donald negira da je došlo do bilo kakvog seksualnog susreta.

Plaćeno joj je 130.000 dolara neposredno prije izbora 2016. kako bi se navodno kupilo njeno ćutanje. Tužioci se spremaju utvrditi da je ovo bila donacija za kampanju u naturi i stoga je prekršio izborni zakon.

Alvin Brag - okružni tužilac Menhetna

Alvin Brag, okružni tužilac Menhetna, bio je taj koji je sazvao veliku porotu koja je odredila slijed događaja koji su doveli do izvlačenja bivšeg predsjednika na sud.

Alvin Bragg campaigned to be tough on Trump, now his historic indictment gets tested in court | Just The News https://t.co/d84uutID36 — Just the News (@JustTheNews) April 4, 2023

Poput Trampa, gospodin Brag je rođen u Njujorku, ali iz potpuno drugačijeg porijekla.

Odrastao je u Harlemu usred epidemije kreka 1980-ih, nastavio je studirati na Harvardu prije nego što je počeo raditi kao advokat za građanska prava i saveznog tužioca. Izabran je za prvog crnog okružnog tužioca na Menhetnu 2022. godine.

Majkl Koen - bivši Trampov advokat i "popravljač" situacije

Glavni svjedok u optužnici protiv Donalda Trampa je čovjek koji se jednom zakleo da će "primiti metak" za bivšeg vrhovnog zapovjednika.

Michael Cohen mocks Trump's lack of support in New York: 'It looked like a bake sale for a high school football team' https://t.co/3tMCChS3my — Barney Blather (@BarneyBlather) April 4, 2023

Deceniju je Majkl Koen služio kao Trampov advokat i "popravljač" situacija iza kulisa, radeći, prema vlastitim riječima, na prikrivanju "prljavih djela" svog bivšeg šefa.

Koen je bio taj koji je omogućio isplatu tajnog novca Stormi Danijels, a kasnije je i zatvoren zbog toga. Ali kritičari kažu da prošla osuda za laganje Kongresu, potkopava njegov kredibilitet kao svjedoka.

Džo Takopina - advokat odbrane

Magazin "GQ" jednom je opisao javno lice advokatskog tima Donalda Trampa kao "najbolje obučenog, najpričljivijeg, najvrjednijeg advokata za kaznena djela".

TODAY: Former President Donald Trump will be arraigned in New York court. His attorney Joe Tacopina says Trump isn’t afraid to speak & that his legal team is geared up for “battle” calling the trial a “complete abuse of power” pic.twitter.com/pmJ7bDvgrC — Jossie Carbonare (@JossieCarbonare) April 4, 2023

56-godišnji rođeni Njujorčanin šetao je od studija do studija iznoseći slučaj bivšeg predsjednika sudu javnog mnijenja. Iako je bilo izvještaja da je njegova drskost izbacila druga lica iz Trampovog tima.

Rođen i odrastao u Bruklinu u porodici italijanskih imigranata, počeo je kao javni tužilac prije nego što je 1995. postao advokat odbrane. Od tada je postao slavan poput nekih njegovih slavnih klijenata.

Tod Blanče - branilac

Gospodin Tramp je imenovao Toda Blančea za glavnog savjetnika u odluci u posljednjem trenutku da skloni blistavog Takopinu.

Trump adds a new lawyer, Todd Blanche, to the team handling Manhattan DA’s 34 Felonies criminal indictment. Blanche has done legal work for Igor Furman, Boris Epshteyn and Paul Manafort… https://t.co/002RlRgtbj — Venture Capital (@kelly2277) April 4, 2023

Bivši savezni tužilac u kancelariji američkog tužioca na Menhetnu, od tada je prešao braniti nekoliko klijenata visokog profila, koji su bliski Trampovom krugu. Među njima je i Pol Manafort, bivši predsjednik Trampove predizborne kampanje 2016., koji je u avgustu 2018. osuđen za osam tačaka optužnice za poresku i bankovnu prevaru.

Navodno je napustio partnerstvo u "Cadwalader, Wickersham & Taft", jednoj od najstarijih i najelitnijih advokatskih kancelarija u Njujorku, kako bi branio gospodina Trampa.

Huan Merčan - sudija

Sudija koji vodi prvi kazneni postupak protiv bivšeg američkog predsjednika kolege opisuju kao strogog, pametnog i umjerenog.

“The judge ‘assigned’ to my witch hunt case .... hates me,” Trump said on his social media site. Manhattan Supreme Court Justice Juan Merchan pic.twitter.com/lkmPkTY1s2 — Robert Duquette (@RobertDuquette7) April 4, 2023

Sudija Huan Merčan (60) takođe je započeo svoju karijeru upravo u onoj kancelariji koja je podigla optužnicu protiv Donalda Trampa: kancelarija okružnog tužioca Menhetna.

Ovaj sudija rođen u Kolumbiji prošle je godine predsjedavao kaznenim progonom Trampove kompanije zbog optužbi za poresku prevaru i osudio je jednog od njenih dugogodišnjih rukovodilaca na pet mjeseci zatvora. Gospodin Trump je to iskoristio kako bi tvrdio da ga sudija "mrzi", prenosi "Telegraph".