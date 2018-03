Ključne poruke Putina: 12 prioriteta Rusije

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor pred Federalnom skupštinom u Moskvi, u kojem se dotakao ekonomije, socijalnih pitanja u zemlji, a poseban akcenat stavio je na najnovije rusko naoružanje.

U rekordnom po trajanju govoru koji je ruski predsjednik održao pred poslanicima Državne dume i senatorima Savjeta Federacije, ruski predjsednik je iznio 12 prioriteta socijalnog razvoja zemlje.

Rast penzija

Kako je Putin rekao, glavno je povećati primanja penzionerima kako bi se umanjila razlika između visine penzije i plate koju je zaposleni primao prie odlaska u penziju.

"Neophodan je program podrške starijoj populaciji. To je glavni zadatak nove vlade. To je naš dug", rekao je.

Podržati demografske trendove

U narednih šest godina Rusija za očuvanje nataliteta mora da izdvoji najmanje 3,4 biliona rubalja, što je oko 50 milijardi evra, zbog čega će budžet biti povećan za 40 odsto u odnosu na prethodnih šest budžeta, izjavio je Putin.

On je naveo i da su negativni demografski trendovi prevaziđeni, te da je natalitet u porastu, ali da je prioritet i ulaganje u prevenciju bolesti kako bi se smanjila smrtnost, pogotovo kod radno sposobnog stanovništva.

Poboljšati zdravstvenu zaštitu

Važan zadatak je i da se poboljša zdravstvena zaštita i povećaju plate zdravstvenim radnicima, po uzoru na najveće svjetske standarde, rekao je ruski predsjednik.

"U periodu od 2019. do 2024. godine u zdravstvo će se ulagati preko četiri odsto BDP-a, što je duplo više nego ranije. Potrebno je naći i druge izvore finansiranja kako se to ne bi odrazilo na ekonomski rast zemlje", naglasio je Putin.

Povećati mogućnost kupovine stambenih jedinica

Neophodno je povećati mogućnost kupovine stambenih jedinica na teritoriji zemlje, kako bi u prosjeku pet miliona porodica godišnje bilo u prilici da poboljšaju svoj životni prostor, naveo je.

Kako bi se to postiglo, ukazao je ruski predsjednik, potrebno je ispuniti tri uslova — smanjiti hipotekarne kredite, rešiti poreske probleme i pronaći bolje principe izgradnje novih zgrada.

Povećati BDP

Do 2025. godine ukupan BDP potrebno je povećati 1,5 puta, rekao je Putin i naglasio da je to izuzetno težak zadatak, ali da je Rusija u stanju da ga realizuje.

Kako je istakao, BDP je prošle godine porastao za 1,4 odsto, dok je inflacija bila rekordno niska sa ukupnih 2,5 odsto.

Efikasno trošiti sredstva

Nova vlada imaće zadatak da formira stabilne poreske uslove koji će stimulisati ekonomski rast, koji bi trebalo da bude viši od svjetskog rasta.

"To nije jednostavno, ali je neophodno. To je ključni orijentir nove vlade", rekao je.

Razvoj gradova

Putin je poručio i da je Rusiji neophodan program razvoja gradova i ostalih naseljenih mjesta širom zemlje.

"U narednih šest godina potrebno je duplirati uložena sredstva za razvoj naseljenih mjesta. Krupni gradovi će stimulisati stabilan razvoj manjih mjesta, ali je, prije svega, neophodna modernizovana infrastruktura", rekao je.

Savremene komunikacije

Ruski predsjednik je u poruci poslanicima i senatorima naveo i da je za razvoj zemlje neophodno povezati cjelokupnu teritoriju zemlje savremenim vidovima komunikacije.

"Kroz nekoliko mjeseci će preko Krimskog mosta biti pušten automobilski saobraćaj, što će dati novi impuls razvoju Krima i cijelog juga Rusije. Obnovili smo federalne i lokalne puteve, a u narednih šest godina potrebno je duplirati sredstva koja su do sada uložena", istakao je.

Brzi internet širom Rusije

Rusija mora da postane lider u svijetu kada je riječ o čuvanju ogromnih količina informacije, a da bi se to uradilo potrebno je da na cijeloj teritoriji zemlje bude uveden brzi internet i to do 2024. godine, poručio je Putin.

To će, dodao je, omogućiti građanima pristup digitalnom svijetu, i onima koji žive na krajnjem sjeveru, ali i na Dalekom istoku.

Brza administracija

"Važno je i podržati građane kada je reč o administrativnim poslovima, odnosno omogućiti im da sve svoje obaveze reše ’jednim klikom‘“, rekao je ruski predsjednik.

To se odnosi, kako je naveo, i na plaćanje poreskih obaveza, ali i na otvaranje novih preduzeća, odnosno cjelokupna administracija mora biti pojednostavljena.

Transparentnost državnih institucija

Digitalizacija državnih institucija mora biti završena kako bi se spriječila korupcija u državnim institucijama, a činovnici moraju da postanu efikasniji kako bi njihovi rezultati bili daleko veći, rekao je Putin.

U državnom aparatu najviše je onih koji su pošteni i pristojni — oni moraju da budu temelj novog sistema državnih institucija, dodao je.

Akcenat na novim profesionalcima

Važno je osigurati proces stvaranja novih profesionalaca koji će raditi u državnoj službi, ali i u industriji, zbog čega su i osmišljeni brojni programi poput "Lideri Rusije", rekao je Putin.

"Svi vi koji želite da radite, da se pokažete i sa iskreno služite državi i narodu uvijek ćete imati podršku Rusije. To je osnova našeg razvoja", zaključio je predsjednik Rusije.

(NN/sputniknews.com)