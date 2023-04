Ključne tačke sa početka suđenja Trampu

NJUJORK - Prvi put u istoriji bivši američki predsjednik pojavio se pred sudom kao optuženi za kazneno djelo. Donald Tramp predao se policiji u utorak nakon što ga je njujorška velika porota optužila za optužbe vezane uz tajne isplate novca na vrhuncu predsjedničkih izbora 2016. godine. Prenosimo ključne tačke koje su se zbivale na prvom ročištu Trampa na sudu.

Tramp, koji se takmiči za predsjednika Amerike 2024. godine, izjasnio se nevinim za 34 kaznena djela u sudnici na Menhetnu.

Uz obilje drame u sudnici i izvan nje, i naravno na Twitteru, evo što se dogodilo tokom Trampovog dana na sudu:

Zašto je Tramp na sudu i koje su kaznene prijave?

Do juče se znalo samo da je Tramp optužen za isplate tajnog novca, uključujući onu danu porno glumici Stormi Danijels.

Na sudu su Tramp i ostatak svijeta po prvi put vidjeli 34 optužbe za falsifikovanje poslovne dokumentacije.

