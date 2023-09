Ko je Rasel Brend, komičar optužen za silovanje i zlostavljanje?

Uopšte nije rijetko da se neko poznato ime povezuje sa optužbama za seksualno uznemiravanje i drugo nedozvoljeno ponašanje, a posljednji u nizu je Rasel Brend.

Komičar, glumac i aktivista Rasel Brend optužen je za silovanje, seksualno i verbalno uznemiravanje pet žena.

One navode da se sve to desilo u periodu između 2006. i 2013. godine, a on to kategorički poriče, uprkos tome što ovo nikako nije prvi put da se njegovo ime povezuje sa kontroverzama.

Svoju karijeru započeo je kao komičar, a proslavio se kada je dobio šansu da radi na MTV-u, a potom i da bude voditelj Velikog brata.

To ga je kandidovalo za filmske uloge, prije svega ostvarenje Preboljeti Saru Maršal, nakon čega je pozajmljivao glas u nekoliko animiranih ostvarenja, a imao je i svoju radio emisiju.

Jedna od prvih kontroverza nastupila je kada je dobio otkaz na MTV-u jer se pojavio obučen kao Osama Bin Laden samo dan nakon napada na Kule bliznakinje.

Iako je sticao fanove svojom harizmom i stavom da nema dlake na jeziku, rastao je i broj onih koji nisu mogli da ga podnesu i koji su rado kritikovali svaki pogrešan korak.

A pogrešnih koraka je bilo, mada je i sam Rasel Brend oduvijek bio otvoren o tome da je droge počeo da koristi rano, da je zavistan od seksa, da ima poremećaj pažnje i da je imao bulimiju.

Na svojim stend-ap nastupima sve ove teme obrađivao je bez okolišanja i čak sa pretjeranom iskrenošću u kojoj su mnogi vidjeli prikrivanje zlokobnije unutrašnjosti.

Još jedan problematičan trenutak desio se kada su on i kolega komičar Džonatan Ros zvali glumca Endrua Saksa i ostavljali mu poruke u vezi sa njegovom unukom samo zato što nije mogao da dođe na intervju.

Taj skandal doveo je do otkaza sa BBC-ja, ali to nije puno naškodilo njegovoj karijeri, jer je i dalje imao stend-ap, glumu i dvije autobiografije.

Rasel Brend je poznat i kao aktivista

Bio je u braku sa Kejti Peri od 2010. do 2012, a od 2017. je u braku sa Laurom Galaher, sa kojom ima troje djece i sa kojom je bio u vezi još prije braka sa Kejti Peri.

Od 2013. godine postao je poznat i kao aktivista koji govori o raznim političkim i društvenim temama, poput razlike u bogatstvu između klasa, bolesti zavisnosti, kapitalizma, klimatskih promjena i subjektivnosti medija.

Tokom pandemije objavljivao je snimke za koje je zaključeno da šire teorije zavjere, a sada tvrdi da je u toku zavjera protiv njega.

U tim tvrdnjama podržali su ga Ilon Mask i Endru Tejt, a Rasel Brend nastavlja da objavljuje snimke o Ukrajini, požaru na Havajima i drugim aktuelnim temama, prenosi Danas.rs.