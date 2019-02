Ko je Šamima Begum i zašto je izgubila državljanstvo

LONDON - Tinejdžerki Šamimi Begum (19), koja je s 15 godina pobjegla iz Londona da bi se priključila Islamskoj državi u Siriji, ukinuto je državljanstvo Velike Britanije.

Begum, koja je u međuvremenu rodila sina, otkrivena je u jednom izbjegličkom kampu u Siriji početkom ovog mjeseca, a izjavila je da želi da se vrati u Britaniju, prenosi Rojters. Međutim, u pismu naslovljenom na njenu majku navodi se da se Begum lišava državljanstva.

Advokat porodice Begum rekao je da je porodica veoma razočarana tim potezom kao i da će razmotriti pravne načine da ospori tu odluku.

Britanski Skaj njuz prenosi da njeno državljanstvo može da se ukine jer je ona istovremeno i državljanka Bangladeša.

Begum, koja se i dalje nalazi u izbjegličkom kampu u Siriji, rekla je da je donekle pogriješila što je otišla u Siriju, ali da se ne kaje jer ju je to promijenilo kao osobu.

"Udala sam se. U Britaniji ne bih našla nekog nalik njemu", rekla je ona i dodala da joj je jedno vrijeme bilo dobro, ali da su onda "stvari postale teže" i da to više nije mogla da izdrži.

Begum je jedna od tri tinejdžerke koje su u februaru 2015. godine napustile London da bi se priključili Islamskoj državi.

Begum je navela da je na internetu vidjela video snimke koji su je privukli Islamskoj državi, a kako tvrdi, iz Baguza, posljednjeg uporišta Islamske države u istočnoj Siriji, pobjegla je prije dvije nedjelje.

Vjeruje se da se njen muž, Holanđanin koji je prešao u islam, predao grupi sirijskih boraca.

