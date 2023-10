Ko je Tunižanin koji je ubijao u Briselu? Trebali ga deportovati 2021.

BRISEL - Dvije su osobe poginule, a jedna je ranjena u terorističkom napadu u Briselu, ali počinilac još nije uhapšen. Zbog tragičnog događaja u belgijskom gradu prekinuta je utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo između Belgije i Švedske.

Zasad nema dokaza da je počinilac, koji je još u bijegu, na bilo koji način povezan sa situacijom u Izraelu i na Bliskom Istoku. Kako su prenijeli mediji, počinilac je nedaleko od Trga Saintelete navodno sišao s motora i zapucao iz automatskog oružja te nakon toga pobjegao.

Na društvenim mrežama objavljen je video na kojemu muškarac, vjerovatno počinilac, u fluorescentnom narandžastom prsluku rekavši da se zove Abdesalem Al Guilan i tvrdi da se bori za Alaha. Prema prvim informacijama, riječ je o 45-godišnjem Tunižaninu, koji živi u Briselu, u opštini Šaerbek.

Pokrenuta je velika policijska akcija u Šaerbeku. Kako piše belgijski "De Standaard" navodno mu je pretražen stan, ali sam počinilac strašnog napada nije uhapšen.

Kako javljaju belgijski mediji, osumnjičeni je podnio zahtjev za azil u Belgiji u novembru 2019. godine, ali dobio je odbijenicu u oktobru 2020. godine. Opština ga je izbrisala iz nacionalnog registra, a belgijska državna sekretarica za migracije Nikole de Mor tvrdi da nikada nije bio u prihvatnom centru Fedasil.

U martu 2021. sastavljen je nalog za deportaciju iz Belgije, ali obzirom da ga nisu mogli locirati, zahtjev mu nikada nije uručen. Pretpostavlja se da je u Belgiju stigao 2016. godine, kada je policija utvrdila da se želi vratiti i boriti za džihad.

The guy can't be found even though he makes a video, reveals his identity, shows where he is, is stalked by the entire population, wears a fluorescent vest #orange but the police are unable to arrest him. Big problem ahead in the Belgian police… #BRUXELLES #Attentat #Bruxelles… pic.twitter.com/COwlaBG61p