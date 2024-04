Ko je čovjek koji je pobijedio Erdogana

ISTANBUL - Novoizabrani gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu pojavio se kao glavni izazivač vladavine Redžepa Tajipa Erdogana, nakon što je na lokalnim izborima odbio stranku AK turskog predsjednika.

Nakon što je ostvario ugodnu pobjedu i zadržao svoju poziciju na nedjeljnim izborima za gradonačelnika, na osnovu velike većine prebrojanih glasova, Imamoglua (53) mnogi analitičari vide kao potencijalnog budućeg predsjednika.

On dijeli mnogo sličnosti sa Erdoganom: obojica su vodili Istanbul, imaju porodične korijene u istočnom crnomorskom regionu i njihove političke karijere su ometali turski sudovi. U mladosti su i jedan i drugi bili fudbaleri. Obojica imaju snažnu sposobnost da privlače birače, ali se razlikuju kada je u pitanju njihova politika. Imamoglu, je bivši biznismen koji je oženjen i ima troje djece.

Erdogan je ušao u politiku sa islamističkom strankom i preoblikovao je sekularnu državu otkako je preuzeo uzde 2002. godine. Za razliku od toga, Imamoglu je iz čvrsto sekularističke Republikanske narodne partije (CHP), pridružio se 2008. i postao gradonačelnik u istanbulskom okrugu Bejlikduzu 2014. godine.

Imamogluov uspjeh je posljedica njegove sposobnosti da proširi privlačnost socijaldemokratske CHP da privuče konzervativnije birače. On je to dokazao 2019. godine, nanijevši Erdoganovoj AK partiji (AKP) najveći poraz u posljednje dvije decenije i pobijedivši kandidata ne jednom - već dva puta. Sud je poništio njegovu martovsku pobjedu te godine, da bi on pobijedio sa većom razlikom na ponovljenim izborima u junu. Gradonačelnik Istanbula je napravio medijsku sliku i vodio viralne kampanje na društvenim mrežama, što je podiglo njegov profil i išlo na živce mnogim glasačima.

Državni mediji, u međuvremenu, pokušavaju da ga prikažu u negativnom svjetlu. U januaru 2022, provladini mediji bili su preplavljeni slikama nadzornih kamera na kojima on večera sa britanskim ambasadorom u ribljem restoranu dok se Istanbul borio sa snježnom mećavom. Slike su uticale na vladin prikaz gradonačelnika kao nedodirljivog i podržanog Zapadom. Njegove nevolje su pogoršane time što je Erdogan preuzeo zasluge za mnoge važne projekte koji su modernizovali Istanbul posljednjih godina.

Pravne bitke

Sam Imamoglu se suočio sa pravosudnim problemima. Nakon njegove pobjede 2019. godine, sudija ga je osudio na dvije i po godine zatvora, izričući političku zabranu zbog vrijeđanja javnih zvaničnika. Apelacioni sud tek treba da se izjasni o ovom slučaju. Uprkos onome što on opisuje kao prepreke iz Ankare, Imamoglu je rekao da je njegova administracija pružila usluge i razvoj u Istanbulu, gradu od 16 miliona koji pokreće tursku ekonomiju. Studirao je na Univerzitetu u Istanbulu i diplomirao poslovnu administraciju 1994. godine – godine kada je Erdogan postao gradonačelnik – prije nego što je počeo da se bavi građevinskim poslom, prenosi Mondo pisanje Guardiana.

