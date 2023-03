Ko je čovjek koji je podigao optužnicu protiv Trampa?

NJUJORK - Prvi put u istoriji SAD protiv jednog bivšeg predsjednika podignuta je optužnica. Ko je Alvin Breg, državni tužilac koji je podigao optužnicu protiv Donalda Trampa?

Detalji optužnice protiv Donalda Trampa za sada nisu poznati javnosti, ali CNN prenosi da ona navodno ima 30 tačaka u kojima se, između ostalog, bivši američki predsjednik optužuje da je plaćao bivšoj pornoglumici Stormi Danijels da u javnosti ne govori o njihovoj vezi. Mnogo važniji su, međutim, dijelovi optužnice u kojima se Tramp optužuje za poslovnu prevaru i falsifikovanje dokumenata radi prikrivanja nekih drugih krivičnih djela, kao što je kršenje zakona o finansiranju predizborne kampanje.

Republikanska stranka optužuje sa svoje strane nadležnog tužioca za područje okruga Menhetn Alvina Brega da ima političke motive, tj. da je to način da se Donald Tramp spriječi da se ponovo kandiduje za predsjednika SAD. Tramp bi, kako navode američki mediji, sljedećeg četvrtka trebalo da se prijavi policiji.

Ali, ko je Alvin Breg, viši državni tužilac koji je podigao tu istorijsku optužnicu? Mnogi u činjenici da je upravo on krenuo u odlučujuću pravnu borbu protiv Donalda Trampa vide ironiju istorije. Jer, upravo je Breg bio taj koji je, nakon dolaska na mjesto državnog tužioca za okrug Menhetn početkom 2022. godine, odbio da podigne optužnicu protiv Trampa zbog njegovih navodnih mahinacija s nekretninama. Ta odluka pokrenula je žestoke proteste predstavnika Demokratske stranke, koji su bili sigurni da dokaza protiv Trampa ima dovoljno da se on strpa iza rešetaka. U jeku skandala, nekoliko Bregovih istaknutih istražilaca podnijelo je ostavke, ali novi glavni državni tužilac očigledno je bio svjestan da mu za proces protiv moćnog Trampa nedostaju čvrsti dokazi.

Breg je tokom više od godinu dana boravka na prestižnom mjestu državnog tužioca jedne od najpoznatijih četvrti na svijetu na sebe već navukao i bijes konzervativaca: on je tokom kandidature za taj položaj najavljivao blaži progon delikata kao što su posjedovanje droge ili prostitucija, uz istovremeno pooštravanje zakona o posjedovanju oružja. Te teme su mu posebno važne: Breg ne propušta priliku da istakne kako je u njega, kao žitelja Harlema, nekada afroameričkog dijela Menhetna, šest puta bilo upereno oružje: tri puta je oružje u rukama držao policajac, a tri puta lokalni kriminalci. Breg dolazi iz jedne afroameričke porodice iz Harlema i detinjstvo je proveo sedamdesetih u toj četvrti, koja je važila kao najopasnija u tadašnjoj prijestonici kriminala Njujorku.

Iskustva iz tog vremena su ga i podstakla da studira prava, koja je taj, danas 49godišnjak, na kraju završio na elitnom univerzitetu Harvardu.

"Moj cilj je da se uskladi javna bezbjednost i pravda", rekao je Breg, koji je nakon studija radio i kao privatni advokat, ali i, na drugoj strani, kao državni tužilac.

Na mjesto višeg državnog tužioca za Menhetn izabran je glasanjem i to kao kandidat Demokratske stranke. Upravo to Trampove pristalice najčešće ističu kao dokaz da se radi o politički motivisanom procesu. Oni Brega, zbog boje njegove kože, optužuju da se u pravnoj borbi protiv Trampa rukovodi rasističkim pobudama.

Mnogi se pitaju može li Breg da dobije proces protiv moćnog bivšeg predsjednika i čete njegovih advokata.

"Ja ne radim prema onome što neko objavi na društvenim mrežama. Ja se koncentrišem na svoje obaveze. Mi provjeravamo svaki dokument, razgovaramo sa svakim svjedokom. Jasno je da do nas dolaze razni komentari, ali mi smo koncentrisani na zakon i dokaze", kazao je Breg.

Republikanska stranka neprestano ukazuje na to da Bregov prethodnik Sajrus Vens Junior, zbog nedostatka dokaza, nije vodio istragu o navodnim Trampovim isplatama glumici Stormi Danijels. Isto važi i za Državno tužilaštvo i Izborno povjereništvo, koji nisu preduzeli pravne korake protiv bivšeg predsjednika. Ujedno, i poneki pravni stručnjaci sumnjaju da Breg može da dobije proces u tako komplikovanom slučaju s 30 tačaka optužnice. A pobjeda Trampa bila bi dodatno gorivo njegovim ambicijama za ponovni ulazak u Bijelu kuću. (DW)

Pornoglumica plaćena da ćuti

Velika porota optužila je Donalda Trampa da je platio 130.000 dolara pornoglumici Stormi Danijels, koja tvrdi da je imala aferu s njim dok je bio u braku sa svojom sadašnjom ženom Melanijom.

"Ovo je politički progon i miješanje u izbore kakvo do sada nikada nije bilo. Od trenutka kada sam sišao niz pokretne stepenice u Trampovoj kuli, pa čak i prije nego što sam položio zakletvu kao vaš predsjednik, radikalne ljevičarske demokrate neprijatelji vrijednih muškaraca i žena ove zemlje pokrenuli su lov na vještice da unište pokret Make America Great Again", odgovorio je Tramp na to.