Ko je preminuli Eskobarov dželat: Ubio 250 ljudi, srušio avion

Džon Hairo Velaskez Vaskez (58), saradnik nekadašnjeg kolumbijskog narko-bosa Pabla Eskobara, koji je priznao da je učestvovao u oko 300 egzekucija, preminuo je u zatvoru.

Velaskez, poznat po nadimku Popaj, umro je rano u četvrtak, saopštili su zvaničnici zatvorske bolnice.

Eskobarov saradnik Velaskez je nakon odslužene 20-godišnje robije 2018. godine ponovo osuđen na zatvorsku kaznu zbog iznude.

On je odrobijao 23 godine zbog terorizma, ubijanja i mučenja stotina ljudi sredinom 80-ih godina prošlog vijeka, u vrijeme Eskobarove neprikosnovene vladavine.

"Da mi je Eskobar naredio da ubijem rođenog oca zato što šteti našoj organizaciji ili meni, ubio bih ga", govorio je.

Popaj je lično ubio više od 250 ljudi i organizovao 2.500 ubistava tokom Eskobarovog rata s kolumbijskom vladom. Njegova organizacija, kartel Medeljin, ubila je 50.000 ljudi.

Riječ je o čovjeku koji je htio bombom da ubije predsjedničkog kandidata, ali je promašio cilj pa ubio sto nevinih ljudi.

"Ja sam profesionalni ubica. Ubijam za pare. Ali ubijao sam i iz ljubavi i poštovanja prema Pablu Eskobaru. Svaki od nas ubio bi po 5-6, pa i 12 ljudi dnevno. S lakoćom ubijam i postavljam bombe. Ja sam ekspert u terorizmu, kidnapovanju ljudi i svim zločinima", govorio je on.

Nikad se nije plašio odmazde

"Slobodno hodam ulicama bez imalo straha da će me ubiti. To je u Božjim rukama, a štite me i moćni prijatelji", rekao je jednom prilikom.

Poslije 23 godine robije, Velaskez je postao slavna ličnost. Vodio je blog, pisao knjige, glumio na filmu i na televiziji.

Iako je imao mračnu prošlost mnogima je bio idol i uzor.

Obaranje aviona

U jednom intervjuu je otkrio i neke nepoznate detalje obaranja aviona 1989. godine.

Avion kompanije "Avianka" letio je od Bogote do Kalija, a tada je poginulo svih 107 putnika i članova osoblja, a još troje ljudi je stradalo na zemlji.

Tadašnji kolumbijski predsjednik, Sezar Gavirija, trebalo je da bude na tom letu, ali je njegov šef obezbjeđenja bio zabrinut, pa su odustali.

Gavirija je bio Eskobarov veliki neprijatelj jer je dozvolio da se kolumbijski narko-bosovi izručuju Americi.

Popaj je otkio da su planirali da bombu unesu u torbi. Za to je bio zadužen muškarac koji je mislio da treba da snima agente DEA. Rekli su mu da je u torbi rekorder koji treba da snimi nekoliko Amerikanaca koji su, navodno, u avionu.

"Kada je otvorio torbu, bilo je to remek-djelo", smatra Popaj.

Kartel je za proizvodnju bombi koristio stručnjake iz Britanije, Izraela, Španije i mnogih paravojnih formacija.

"Naš inžinjer Kuko je to naučio od baskijskog separatiste", rekao je.

"Znali smo da ako bomba eksplodira na pogrešnom mjestu neće uticati na rezervoare sa gorivom, pa bi pilot mogao da spasi letjelicu. Tako da smo kreirali domino efekat sa gorivom koga je bilo u krilima aviona, bombom u torbi i pritiskom na letjelicu. Smrtonosna kombinacija", objašnjavao je tada.

Avion je potpuno uništen, a Gavirija je preživio.

"Možda ga je spasio njegov anđeo čuvar", rekao je Popaj.

iako je više puta rekao da se kaje za počinjene zločine, Popaj je do kraja ostao vjeran Eskobaru koji je ubijen 1993. godine.

"Da se ponovo rodim, opet bih sve prošao sa njim", govorio je Popaj o Eskobaru, prenosi "Kurir".