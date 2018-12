Ko je prvi izvadio "žuti prsluk" i pokrenuo protest u Francuskoj

Protesti u Francuskoj ne jenjavaju. Sve je počelo s nekoliko ljudi iz srednje klase koji su izašli na ulice zbog najave povećanja poreza na gorivo, a onda je protest postao masovan i na spisak zahtjeva stigle su još neke stavke. Pokret je dobio snagu preko društvenih mreža, a za to je zaslužno nekoliko pojedinaca.

Četiri sedmice kasnije, "žuti prsluci" su prerasli u pokret sastavljen od ljudi iz svih segmenata društva. Sa širenjem protesta, porasli su i zahtjevi, pa su tako i francuski srednjoškolci izašli na ulice tražeći promjene u sistemu obrazovanja i u procedurama za upis na fakultete.

Kako piše CNN, među demonstrantima se nalaze i anarhisti, protivnici politike prihvatanja migranata, kao i ekstremni desničari.

Veliku ulogu u organizaciji protesta odigrao je i Facebook. Prema podacima ove kompanije, 67 posto građana Francuske koristi ovu društvenu mrežu, a 22 miliona ljudi se svaki dan uloguje.

Protesti su koordinisani u takozvanim "bjesnim Facebook grupama" koje danas broje više hiljada članova.

Ubjedljivo najveća grupa zove se "Compteur Officiel de Gilets Jaunes" (Zvanična stranica žutih prsluka) koja broji više od milion i po članova.

Čovjek koji je pokrenuo trend nošenja ovih prsluka, koji su po francuskom zakonu obavezni da se nalaze u svakom vozilu, Gilsen Kutar je mehaničar, star 36 godina koji živi u gradu Narbon u južnoj Francuskoj.

On je snimio vidio u kome je pozvao ljude da obuku žute prsluke u znak protesta protiv povećanja poreza na gorivo. Snimak je postao viralan i pregledan je gotovo 5,5 miliona puta.

Žaklin Murod (51) iz Bretanje, koja se bavi hipnoterapijom i sviranjem harmonike, jedna je od predvodnika ovog pokreta na društvenim mrežama, na kojima je postala veoma popularna. Ona je dio grupe "Slobodni žuti prsluci" koja zagovara ideju da se demonstranti udalje malo od Pariza, jer smatraju da je to zamka vlade. "Ne vidim poentu u marširanju Parizom, to je samo dio pozornice... Ovo nije igra, svi treba da shvate sada šta smo postigli i da shvate činjenicu da imamo pravo na javnu raspravu", rekla je ona za Parizijen.

Još jedan "favorit" na mrežama, ali i u medijima je Žan-Fransoa Barnaba (62), bivši direktor kancelarije za kulturu i turizam u Endru, departmanu u centralnoj Francuskoj. On je prije 10 godina uklonjen s tog mjesta, dobivši "produženu suspenziju". U tom statusu, trenutno, prima oko 2.900 dolara mjesečno, što znači da mu ostaje oko 1.000, kad plati račune. Otac je sedmoro djece. Kako prenosi AFP, on je objavio roman 2016. godine, a dao je više od 30 intervjua francuskim medijima ispred pokreta "žuti prsluci".

The man who speaks on behalf of #YellowVest protesters to French journalists hasn’t worked in his civil servant job for 10 years, but continues to draw a monthly salary from government coffers that might be the envy of many gilets jaunes. https://t.co/hbaynnIar1 via @franceinfo