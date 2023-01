Ko je uhapšeni suprug nestale Ane Volš (FOTO/VIDEO)

​Suprug Beograđanke Ane Volš, koja je nestala u Americi, uhapšen je zbog ometanja istrage u vezi sa njenim nestankom, ali ovo nije prvi put da Brajan Volš dolazi u sukob sa zakonom.

Kako prenosi NBC Boston, Brajan Volš je osuđen i za falsifikovanje potvrdnih dokumenata i prodaju lažnih slika Endija Vorhola na internetu.

Naime, on je, kako se navodi u tadašnjoj optužnici, 2016. godine uzeo autentične slike od prijatelja i koristio njihove fotografije i dokumentaciju kako bi prodao replike na Ibeju (eBay).

Slučaj je otkriven kada je kupac vidio dvije slike Endija Vorhola na Ibeju, sa fotografijom pečata kojim se potvrđuje autentičnost umjetničkog djela. Kupac se dogovorio da te slike, dio serije "Sjenke", kupi za 80.000 dolara.

Međutim, nakon što ih je preuzeo, otkriveno je da slike nemaju pečat za potvrdu autentičnosti i da platno izgleda novo. To je dovelo do istrage FBI.

Brajan Volš je uhapšen 2018. godine, a tokom suđenja priznao je krivicu.

On je u nedjelju uhapšen zbog ometanja istrage u vezi sa nestankom njegove supruge Ane Volš.

"Tokom istrage, policija je imala dovoljno razloga da vjeruje da je Anin suprug Brajan Volš počinio krivično djelo obmanjivanja policijskih istražitelja", rekao je tužilac okruga Norfolk Majkl Morisi.

Nestanak Ane Volš (39), majke troje djece, istovremeno su prijavili i njen suprug i poslodavac u srijedu, tri dana nakon što je, navodno, posljednji put viđena.

Članovi porodice posljednji put su je vidjeli oko 4 sata ujutru 1. januara, kada je trebalo da ode na aerodrom "Logan" u Bostonu, odakle je imala let za Vašington, gdje radi u agenciji za nekretnine, prenosi RTS.

Ona, međutim, nije stigla do aerodroma, a lokalni šef policije je rekao da nemaju ni potvrdu da je ušla u vozilo kojim je trebalo da ide do aerodroma.

Policija je zatražila pomoć javnosti u pronalaženju Ane Volš.

