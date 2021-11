Ko sada može da putuje u Njemačku?

​I pored trenutne dramatične epidemiološke situacije, pravila za ulazak u Njemačku su djelimično blaža nego što su bila prije godinu dana.

Ipak, s obzirom da broj zaraza virusom korona raste, od 9. novembra svi stariji od dvanaest godina koji ulaze u Njemačku, bez obzira odakle i kojim prevoznim sredstvom, obavezni su da pokažu odgovarajuće potvrde.

Dakle, onaj ko želi da uđe u Njemačku u svakom slučaju uz sebe mora da ima potvrdu da je vakcinisan, da je preležao virus ili negativan test na koronu.

Ta uredba važi do 15. januara 2022. godine. Generalno je ulazak moguć iz svih zemalja članica EU, kao i iz zemalja koje pripadaju Šengen zoni - Island, Norveška, Švajcarska i Lihtenštajn.

Prije nego što otputujete u Njemačku, raspitajte se o aktuelnoj situaciji i propisima. Detaljne informacije mogu se pronaći na sajtu ambasade Njemačke u Srbiji na stranicama njemačkog Ministarstva zdravlja i ministarstva unutrašnjih kao i spoljnih poslova.

Ljudi iz trećih zemalja dugo nisu mogli da putuju u Njemačku, da li je to sada ponovo moguće?

Ulazak u Njemačku iz trećih zemalja - kao što je Srbija - je moguć, ali uz određena ograničenja. Trenutno je dvadeset zemalja na njemačkoj takozvanoj "pozitivnoj listi", među njima su Australija, Kanada i Južna Koreja.

Stanovnici tih zemalja u Njemačku mogu da uđu ukoliko uz sebe imaju gore navedene potvrde, bez obzira na svrhu njihovog putovanja.

Putnici iz ostalih trećih zemalja da bi ušli u Njemačku, moraju biti u potpunosti vakcinisani ili da imaju valjan razlog zašto je putovanje apsolutno nužno. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova navedeno je u kojim slučajevima se putovanje uvažava kao apsolutno nužno.

Kada je riječ o vakcinama, priznaju se samo one koje je odobrio njemački Institut Paul Erlih, a to su vakcine fajzer, moderna, astra zeneka i džonson i džonson. Verzije tih vakcina koje su odobrene u inostranstvu važe kao ekvivalentne.

Potpuno vakcinisanje se postiže dvije sedmice nakon što je primljena druga doza cjepiva. Za one koji su virus preležali, dovoljna je jedna doza vakcine, a to se odnosi i na one koji su primili vakcinu džonson i džonson koja se daje u jednoj dozi.

Ko ne može da putuje u Njemačku?

Shodno tome, u Njemačku ne mogu da uđu stanovnici trećih zemalja koji nisu na "pozitivnoj listi", koji nisu u potpunosti vakcinisani i koji ne mogu da navedu valjan razlog zašto je putovanje apsolutno nužno.

U kojim slučajevima je po dolasku u Njemačku obavezan karantin?

Generalno je karantin obavezan za sve koji po dolasku u Njemačku uz sebe nemaju dokaz da su vakcinisani, da su virus preležali ili negativan test na koronu. Izolacija je obavezna i za putnike koji dolaze iz visokorizičnih zemalja ili iz područja sa varijantama virusa.

Za one koji dolaze iz zemalja visokog rizika obavezan je desetodnevni karantin, koji može da se skrati na pet dana, ukoliko je test negativan. Na listi visokorizičnih zemalja Instituta Robert Koh trenutno su i mnoge zemlje EU, poput Austrije, Belgije, Grčke, Holandije, Hrvatske i Slovenije.

Na toj listi su i Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Shodno tome, karantin je obavezan i za njemačke putnike koji se vraćaju u zemlju - ukoliko nisu u potpunosti vakcinisani ili nisu preležali virus.

Putnici koji u Njemačku dolaze iz visokorizičnih zemalja obavezni su da prethodno prijave dolazak ispunjavanjem digitalnog obrasca.

Za one koji se vraćaju iz područja sa varijantama virusa obavezan je karantin od četrnaest dana. To se odnosi i na vakcinisane i na one koji su preležali virus. Dvonedjeljni karantin ne može da se skrati ranijim testiranjem. Trenutno (stanje: 24.11.) u svetu nema područja sa varijantama virusa.

U Njemačkoj se priznaju samo PCR (ne stariji od 72 sata) i antigen testovi (ne stariji od 48 sati).

Da li prije puta morate da uradite korona test?

Ne nužno. Ukoliko imate dokaz o potpunoj vakcinaciji ili dokaz da ste preležali virus, prije ulaska u Njemačku nije potrebno testirati se. Međutim, može se desiti da tu potvrdi traže avio ili željezničke kompanije s kojima putujete u Njemačku. O tome bi se trebalo raspitati kod njih prije puta. U Njemačkoj se priznaju samo PCR (ne stariji od 72 sata) i antigen testovi (ne stariji od 48 sati).

Želite da putujete s djecom u Njemačku, koja pravila važe za njih?

Pod već navedenim uslovima i djeci je dozvoljen ulazak u Njemačku. Djeca mlađa od dvanaest godina nisu obavezna da prilože navedene potvrde. Uz to, za njih je obavezan petodnevni karantin ukoliko dolaze iz visokorizičnog područja. Međutim, digitalni obrazac za prijavu dolaska obavezan je i za djecu mlađu od dvanaest godina.

Da li po dolasku možete slobodno da se krećete unutar Njemačke?

U principu da, ali s obzirom da korona-mjere mogu da se razlikuju od jedne do druge njemačke pokrajine, može biti da u pojedine regione ne možete da putujete.

Sve do 12. decembra zabranjena su turistička putovanja u Saksoniju. S obzirom na veliki broj zaraženih virusom korona u toj pokrajini, uvedena su ograničenja koja se tiču javnog života. Dozvoljena su samo poslovna putovanja. Slično je i u dijelovima Bavarske.

Zato se prije puta obavezno raspitajte da li su turistička putovanja dozvoljena u pokrajini u koju dolazite. Informacije o korona-propisima u svim njemačkim pokrajinama možete pronaći OVDJE.

Da li kao turista u Njemačkoj možete da idete u bioskope, muzeje i restorane?

I tu se pravila razlikuju od jedne do druge savezne pokrajine, pa čak i od regiona do regiona. U mnogim pokrajinama, kao što su Berlin, Hamburg, Saksonija i Sjeverna Rajna Vestfalija na mnogim mjestima važi takozvano "pravilo 2G". To konkretno znači da samo vakcinisani i oni koji su preležali virus mogu u restorane, muzeje ili na razne manifestacije. Negativan test nije dovoljan. Stoga je putnicima koji nisu vakcinisani turistička ponuda ograničena.

S obzirom na dramatičan broj zaraženih korona-virusom, u mnogim dijelovima Njemačke bi narednih dana ili sedmica restriktivne mjere mogle da budu pooštrene. Mnogi traže da se "pravilo 2G" uvede u čitavoj zemlji. Turisti bi zato obavezno trebalo da se informišu o epidemiološkoj situaciji, naročito u pokrajini u koju dolaze, prenosi DW.

Šta da radite ako se tokom boravka u Njemačkoj zarazite kovidom 19?

Što je moguće prije idite u karantin i o tome obavijestite zdravstvene službe. OVDJE možete pronaći koje su službe za Vas nadležne. Ukoliko su simptomi jači, obratite se ljekaru ili pozovite hotlajn 116 117. U hitnim slučajevima pozovite broj 112 ili se uputite ka bolnici.