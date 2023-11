Ko su Huti? Militanti u Jemenu pridružuju se sukobu Izraela i Hamasa (VIDEO)

SANA'A - Pokret Huti sa sjedištem u Jemenu pridružio se ratu Izraela i Hamasa, proširujući sukob na udaljenu stranu Bliskog istoka.

U ispaljivanju projektila na Izrael, pridružio se drugim militantnim grupama koje podržava Iran, uključujući Hezbolah, koji je razmjenjivao vatru s izraelskim snagama preko libanske granice.

Iako nije službeno priznata vlada Jemena, pokret Huti kontroliše značajan dio zemlje i njegova je uključenost protivna naporima Zapada da spriječi širenje borbi.

Gdje je Jemen? Država Bliskog istoka leži na najjužnijoj tački Arapskog poluostrva i dijeli granicu sa Saudijskom Arabijom na sjeveru i Omanom na istoku. Njegova obala nalazi se na južnom kraju Crvenog mora (Sueski kanal je na sjevernom kraju) i predstavlja strateški čvor za svjetski brodski promet i, što je najvažnije, saudijsku naftu.

Jemen je objavio rat Izraelu? Pokret Huti, koji kontroliše zapad Jemena, kaže da je u srijedu lansirao balističke i krstareće rakete na južni Izrael (AEDT). Izraelske odbrambene snage saopštile su da su presrele najmanje jedan projektil iz blizine Crvenog mora, zajedno s drugim "prijetnjama iz vazduha". Vojni potparol Huta, Jaja Sare rekao je da stoji iza dva ranija incidenta, napada dronom 18. oktobra i tri krstareće rakete koje je američka mornarica presrela 19. oktobra.

Yemen's Iran-backed Houthis officially entered the Israel-Hamas war, declaring they fired drones and missiles at Israel in attacks that cement world powers' fears of the conflict widening into more countries https://t.co/D2GzWzRm2Y pic.twitter.com/w5RT5GTSiB