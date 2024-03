Ko su partizani koji upadaju u Rusiju (FOTO, VIDEO)

Visoki ukrajinski obavještajni funkcionerzjavio je u četvrtak da naoružane grupe, koje je opisao kao ruske, a koje se suprotstavljaju Kremlju, izvode upade na rusku teritoriju i pretvaraju dva pogranična regiona u "aktivne ratne zone".

Tri grupe sa sjedištem u Ukrajini izdale su saopštenja u četvrtak u kojima navode da izvode oružane operacije u oblastima Belgorod i Kursk i pozivaju stanovnike da evakuišu radi vlastite sigurnosti.

"Kurski i Belgorodski region sada su područje aktivnih ratnih dejstava. To potvrđujemo. Prema informacijama dobrovoljaca i pobunjenika, radi se o ruskim građanima koji, nemajući drugog izbora, oružjem brane svoja građanska prava od Putina", rekao je za nacionalnu televiziju Andrij Jusov, portparol obavještajne uprave GUR.

Vjačeslav Gladkov, guverner ruske Belgorodske oblasti, objavio je na Telegramu da je selo Kozinka "teško pogođeno i da je šteta veoma ozbiljna", te da su stanovnici evakuisani. Ranije je izjavio da su dvije osobe poginule, a najmanje 20 povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga.

Ruski vojni blogeri izvijestili su da su ruski padobranci poslani u Kozinku, a Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je osujetilo napad ukrajinske vojske.

Ovo nije prvi put da "ruski partizani", kako ih nazivaju zbog gerilske borbe, ulaze na rusku teritoriju. Napadi su posebno intenzivirani posljednjih dana uoči i tokom predsedničkih izbora u Rusiji.

Dvije grupe su prijavile prekogranični upad ranije ove nedjelje. Ukrajinski i ruski izvori su rekli da su u utorak grupe ruskih partizana ušle u ruske oblasti Belgorod i Kursk oklopnim vozilima. Kanal "Var Gonzo" na Telegramu izvijestio je da su borce podržavala minobacačka i artiljerijska vatra.

U četvrtak je Ruska garda na platformi Telegram saopštila da su pripadnici ukrajinskih diverzantskih i izviđačkih snaga pokušali da prodru u Kursku oblast i da je borba sa Ruskom gardom, Federalnom službom bezbjednosti (FSB) i vojnim osobljem "u toku".

U subotu je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je ruska vojska zaustavila pokušaje diverzantskih grupa Oružanih snaga Ukrajine iz Sumske oblasti da prodru na teritoriju Ruske Federacije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak da je Ukrajina pokušala poremetiti izborni proces gađajući civilne mete u Rusiji i koristeći posredničke naoružane grupe u neuspjelom pokušaju probijanja kroz rusku granicu.

"Takvi zločini neće proći nekažnjeno. Rusi će sa još većim jedinstvom odgovoriti na pokušaje provokacija", rekao je Putin na sastanku sa članovima Savjeta bezbjednosti.

U prošlosti su ruski zvaničnici te grupe predstavljali kao marionete ukrajinske vojske i američke Centralne obavještajne agencije, za koju Moskva tvrdi da pokušava podstaknuti haos u Rusiji.

Legija Sloboda Rusije i Ruski dobrovoljački korpus preuzeli su odgovornost za druge prekogranične napade na Rusiju iz Ukrajine.

Vjeruje se da ova armija od početka rata djeluje na teritoriji Ukrajine i pomaže joj u borbi protiv Rusije. U pitanju je više različitih grupa koje međusobno sarađuju.

Ilja Ponomarjov, bivši član ruske Dume, koji sada obavlja funkciju političkog šefa Legije slobode Rusije, rekao je na Telegramu da je napade na jugu zemlje izvela njegova grupa u "zajedničkoj operaciji" sa Ruskim dobrovoljačkim korpusom i Sibirskim bataljonom. Legiju predvodi izvjesni Cezar.

Druga prokijevska paravojna grupa, Ruski dobrovoljački korpus, objavila je u utorak video-snimak koji navodno pokazuje njihove trupe u vatrenom okršaju.

Andrij Jusov, portparol ukrajinske vojne obavještajne službe, rekao je da ruske dobrovoljačke grupe nisu djelovale po naređenju iz Kijeva. Ali on je dodao da su napadi pokazali da "Kremlj ponovo ne kontroliše situaciju u Rusiji", prenosi Blic.

