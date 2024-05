Koalicioni partner izdao ultimatum Netanjahuu

TEL AVIV, GAZA – Bivši izraelski ministar odbrane i član ratnog kabineta premijera Benjamina Netanjahua Beni Ganc izazvao je krizu vlasti nakon što je premijeru izdao ultimatum – ili će Vlada do 8. juna. iznijeti plan za rat protiv Hamasa, ili će izaći iz kabineta.

Ganc je posljednji u nizu kritičara poteza Netanjahua, jer tvrdi da ne postoji plan ko će upravljati Gazom nakon završetka operacije, čime vjeruje da se stvara stanje kontinuiranog rata, što šteti Izraelu.

Kako prenosi CNN, rekao je da bi plan, osim plana o uspostavljanju vlasti poslije rata, trebao eliminisati Hamas, vratiti taoce, vratiti izraelske stanovnike na sjever Izraela i postaviti plan za postizanje napretka u normalizaciji odnosa sa Saudijskom Arabijom.

Ganc je rekao da premijer mora izabrati između "pobjede i katastrofe", ali je važno napomenuti i to da on podržava akciju Izraela u Rafi, iako se tome protive SAD i evropski saveznici, koji žele da Izrael ne ulazi u ovaj grad iz straha za život civila. Ganc je priznao štetan uticaj koji rat ima na civile, ali je insistirao da je potrebna odlučnost.

"Ovdje niko nije zadovoljan kada vidi kako se civili sele s jednog mjesta na drugo. Niko nije zadovoljan razaranjima koja su tamo. Ali nakon skoro 20 godina Hamasa koji kontroliše to područje i gradi najsofisticiraniju operativnu infrastrukturu u Gazi, nema drugog načina, rekao je.

Kancelarija izraelskog premijera saopštila je, odgovarajući Gancu, da su zahtjevi prazne riječi koje bi, kako tvrde, značile kraj rata i poraz Izraela, napuštanje većine talaca, ostavljanje Hamasa na vlasti i stvaranje palestinske države, prenosi RTS.

Netanjahuova kancelarija takođe navodi da Ganc, ukoliko su mu prioritet nacionalni interesi a ne obaranje vlade treba, između ostalog, da odgovori na pitanje da li želi da vidi okončanje operacije u Rafi, i ako je tako, zašto prijeti rušenjem vlade dok traje operacija izraelske vojske.

Analitičari procjenjuju da se sada Netanjahu nalazi u jako teškoj poziciji jer bi udovoljavanjem zahtjeva razbjesnio izraelsku ekstremnu desnicu koja želi da spriječi bilo kakvu palestinsku upravu, a ako ne udovolji, imaće još tanju većinu i biti još ovisniji o desničarskim frakcijama u parlamentu.

Ganc je dao ultimatum samo nekoliko sati nakon što su Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile da su pronašle tijelo Rona Benjamina, izraelskog taoca kojeg je uzeo Hamas. Upravo je pokušaj oslobađanja talaca bilo Gancovo opravdanje zašto idalje učestvuje u vladi, iako se ne slaže s načinom na koji Netanjahu vodi operacije protiv Hamasa.

Nakon nedavnog otkrića tijela četiri vojnika-talaca broj talaca koje drži Hamas smanjen je na 128. Hamas je 7. Oktobra nakon što je sproveo terorističku operaciju koja je bila okidač za izraelski odgovor, oteo 250 ljudi i ubio 1.200 ljudi.

Prema Ministarstvu zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, izraelska vojna ofanziva dovela je do toga da je ubijeno 35.300 ljudi, iako je nejasno koliki je postotak boraca Hamasa. Neke procjene govore da je oko 15 hiljada vojnika Hamasa, što bi značilo da je do sada ubijeno oko 20 hiljada civila. Nasuprot tome, vjeruje se da je od početka rata do sada ubijeno 279 izraelskih vojnika.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.