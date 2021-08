Kod aerodroma u Kabulu ranjen Nijemac: "Haos je sve veći"

KABUL - Kod aerodroma u Kabulu danas je upucan i ranjen jedan njemački civil, a BBC javlja da je haos sve veći.

Oko aerodroma u Kabulu i dalje vlada haos, hiljade Avganistanaca pokušavaju ući na aerodrom, a tenzije u zemlji juče je podigao i niz protesta na kojima su Avganistanci isticali zastave te države usprkos talibanima.

Svjedoci prenose kako je u Asadabadu, gradu na istoku države, ubijeno nekoliko demonstranata, prenosi Index.

Talibani u isto vrijeme provode organizovani lov na ljude sa svoje liste meta i pri tome su odlično organizovani, rekao je za BBC čelnik norveškog Centra za globalne analize Christian Nellemann. Taj centar dostavlja obavještajne informacije Ujedinjenim nacijama.

CNN-ova dopisnica iz Kabula Clarissa Ward, koja se nalazi kod aerodroma u Kabulu, javlja da hiljade Avganistanaca stoje na suncu i visokim temperaturama.

Posebno je teško majkama s djecom. Ward je razgovarala s ljudima koji kod arodroma čekaju i po više dana. Opasnosti je puno - od nasilnih talibanskih snaga do povremenih stampeda koja nastaju.

Terribly chaotic scenes in Kabul where the British embassy is evacuating people but they’re unable to get into the compound... this family have the right permissions but are stuck outside. The baby is 15 days old, his father - a former interpreter - is worried the baby will die pic.twitter.com/5bQhhhEH8m