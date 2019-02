Koen: Tramp je rasista, prevarant i lažljivac

VAŠINGTON - Majkl Koen, bivši advokat američkog predsjednika Donalda Trampa, u Kongresu je večeras izazvao haos konstatacijom da je Tramp - "rasista, prevarant i lažljivac".

Koen je za Trampa kazao da je unaprijed znao da će WikiLeaks objaviti emailove koji su naštetili Hilari Klinton, demokratskoj suparnici na predsjedničkim izborima 2016. godine.

"Sram me je što sam bio slab i odan krivom čovjeku. Sram me svega onoga što sam učinio za gospodina Trampa kako bih ga zaštitio i promovisao", govorio je Koen tokom saslušanja pred odborom Predstavničkog doma, nakon čega je ponovio:

"Sram me je jer znam ko je gospodin Tramp. On je rasista. Varalica. Lažljivac", prenosi CNN.

On je, kako je ustvrdio Koen, rekao da crnci nikada neće glasati za njega, jer su suviše glupi.

Bivši advokat američkog predsjednika priznao je da je bio "opčinjen Donaldom Trampom", da je "boravak u njegovoj blizini bilo zarazan".

Kazao je i da je za predsjednika činio stvari za koje je znao da su pogrešne.

"Moram kazati da kod Trampa zlo daleko nadmašuje dobro, a otkako je došao na vlast postao je najgora verzija sebe samog", podvukao je Koen, dodajući da je Trampa činio stavri za koje je znao da su pogrešne.

Koen na tome nije stao, ubrzo je Trampa optužio „da mu nije drag, velikodušan i da je u osnovi nelojalan".

Američki predsednik Donald Tramp naredio je svom ličnom advokatu da uputi prijetnje u njegovo ime oko 500 puta u proteklih deset godina, naveo je pred Odborom Kongresa bivši Trampov advokat Majkl Koen.

"Koliko puta vam je Tramp naredio da uputite prijetnju nekom pojedincu ili entitetu u njegovo ime", upitala je Koena članica odbora Džeki Spajer iz redova demokrata, prenio je Rojters.

"Priličan broj puta", odgovorio je Koen. Na pitanje da li je to bilo 50, 100, 200 ili 500 puta, Koen ju je zaustavio kod broja 500 i kazao: "Vjerovatno".

Majkl Koen tvrdi da je Tramp tokom kampanje 2016. pregovarao o izgradnji nebodera u Moskvi, ali da je o tome lagao.

On je rekao da mu Trump nije direktno naredio da laže o biznsu u Moskvi ali da "bi me pogledao u oči i rekao mi da nama nikavih poslova u Rusiji i onda izašao i lagao američki narod rekavši istu stvar."

Koen kaže da Donald Tramp nije očekivao da će pobijediti na izborima, već da ih je vidio kao "marketinšku priliku".

Trampov bivši lični advokat tvrdi da nema direktna saznanja o vezama Trampovog izbornog štaba i Rusije, ali da ima "sumnje".

Tokom saslušanja Koen je govorio i o čekovima za isplate novca pornoglumici Stormi Daniels.

"Čekove je potpisivao Donald Tramp mlađi“, dodao je Koen, naglašavajući da je i Alen Veiselberg potpisivao čekove.

Dodajmo, 52-godišnji Kohen će u maju započeti trogodišnju zatvorsku kaznu zbog kršenja zakona o finansiranju kampanje te davanju novca jednoj od navodnih ljubavnica Donalda Trampa (Stormi Daniels.), utaji poreza i laganju Kongresu.

Donald Tramp se trenutno nalazi u Vijetnamu, gdje je na dvodnevnom samitu u Hanoju sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong-unom.

Ubrzo nakon što je čuo optužbe Koena, Tramp se oglasio putem Twittera.

"Michael Koen je bio jedan od mnogih advokata koji su me zastupali, nažalost. Upravo je odbijen od strane Državnog Vrhovnog suda zbog laži i prevare. On laže kako bi smanjio kaznu zatvora", kazao je, između ostalog, Tramp u svom tweetu.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!