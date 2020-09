Kojim gradovima i zemljama prijeti izolacija

Milion mrtvih i 31,5 zaraženih - ovo je statistika virusa korona. I svaki dan ima dodatno još stotine hiljada zaraženih. Indija i Argentina postaju antilideri, a evropske zemlje ponovo zaustavljaju ekonomiju i društveni život. Britanski premijer Boris Džonson predviđa da će ovako biti još najmanje šest mjeseci.

"Ako vam se ne sviđa, uključićemo vojsku da održava disciplinu."

Sa policijom i vojskom

"Ako se ljudi ne povinuju, imamo pravo da idemo dalje", upozorio je Britance Boris Džonson 22. septembra. Mislio je na jačanje policijskog nadzora, pa čak i na pomoć vojske.

Od ove nedjelje u Engleskoj ne možete naručiti hranu u barovima i ugostiteljskim objektima jer se zatvaraju ranije, u 22. U taksiju samo s maskama, na vjenčanju ne smije biti više od 15 ljudi, a na sahranama više od 30. "Pravilo šestorke", to jest, ograničenje okupljanja, ranije nije ukidano, ali sada kazna za prvi prekršaj nije 100, već 200 funti.

Džonson je priznao da je i sam veoma opterećen takvim ograničenjima slobode, ali ako se to sada ne uradi, kasnije će morati da se uvede još stroži režim. Moramo biti strpljivi, najvjerovatnije još šest mjeseci. U suprotnom, virus korona neće biti prevaziđen.

"Tokom globalne pandemije, bez vakcine se jednostavno ne možemo 100 posto vratiti u normalan život. To je slučaj u svim zemljama. Stoga je potrebno dati prioritet nekim stvarima", argumentovao je on.

Škotska, Vels i Sjeverna Irska takođe pritežu uzde. Razlog je nagli porast broja zaraženih. U aprilu je u Britaniji zabilježeno pet hiljada novozaraženih dnevno, zatim je uslijedio pad, a 22. septembra opet 4189. Cilj vlasti je da zadrži "R broj", odnosno koliko ljudi u prosjeku zarazi jedan pacijent, na manje od 1. Sada je R 1,1-1,4.

Kazna za kršenje ograničenja okupljanja u Velikoj Britaniji porasla je sa sto na dvjesta funti.

Kritičari kore vladu za to što nije uradila više testova. Džonson je pristalicama izolacije rizične grupe odgovorio ovako: "Moram vam reći da je to nerealno, jer ako pustimo virus da 'hoda' među ostalima, on će naći način da dođe do starijih osoba i to u mnogo većim razmerama".

Ekonomija je u recesiji. U drugom kvartalu BDP je pao za rekordnih 20,4 odsto. Nakon ukidanja lokdauna (zaključavanja), svi su se nadali oporavku ekonomije. Dva kvartala sa rastom BDP bi ispravila situaciju, međutim, prema posljednjim procjenama, BDP će nastaviti da opada do kraja godine.

Na drugom talasu

Evropska unija je odložila samit. Ispostavilo se da je tjelohranitelj s kojim je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel imao kontakt, zaražen korona virusom. Poštujući pravila koja su usvojena u Belgiji, zvaničnik je otišao u karantin, iako nije bio zaražen virusom.

U Belgiji se sada otkriva po hiljadu zaraženih dnevno, a ukupan broj slučajeva je dostigao 100.000.

U Francuskoj se sve više pacijenata prebacuje na odjeljenja intenzivne njege, mortalitet se povećava. U velikim gradovima kao što su Lion, Marselj, Bordo, Nica, režim je pooštren. Kao i u Britaniji, oporavak ekonomije je zastao, aktivnost u privatnom sektoru se smanjila u septembru, saopštila je agencija "Blumberg".

Češka se priprema za drugi talas. U ponedjeljak je tamo zaraženo 1.476 ljudi.

Španija je preživjela jedan od najstrožih karantina, a širenje zaraze je zaustavljeno. U junu, kada je lokdaun završen, dnevno je bilo 100-150 novih dijagnoza. Do kraja ljeta, brojka se popela do tri hiljade. Sada je to više od deset hiljada, i ovo je najgori rezultat u Evropi. Mortalitet je za dvije nedjelje porastao za 104 odsto, a 22. septembra je preminuo 241 pacijent.

Madrid je posebno pogođen. Tamo se spremaju da ograniče okupljanja i kretanje, a to će pogoditi oko 850.000 stanovnika siromašnih regija glavnog grada. Javna mjesta će biti dostupna do deset uveče, a izlazak iz kuće dozvoljen je samo zbog posla, škole ili odlaska kod ljekara. Ljudi su to doživjeli kao diskriminaciju siromašnih, i počele su demonstracije. Vojska je intervenisala.

Španska prijestonica je najzaraženija na svijetu. Sa 6,64 miliona stanovnika, COVID-19 je pronađen kod 204,7 hiljada. Odnosno na hiljadu stanovnika Madrida, 30,82 je zaraženo. Poređenja radi, u epicentru globalne pandemije, Njujorku, ova cifra je 20,09. Na drugom mjestu je Stokholm sa oko milion stanovnika i 26,1 zaraženih na hiljadu ljudi.

Španska prijestonica je najzaraženija na svjetu.

U ruskoj prijestonici situacija je nešto bolja: 227,4 hiljade zaraženih sa 12,65 miliona stanovnika, to jest, 21,94 na hiljadu ljudi. Broj slučajeva se postepeno povećava, vraćajući se na nivo od sredine ljeta. Istovremeno, u drugim evropskim metropolama, Madridu, Londonu, Amsterdamu, Beču, Berlinu i Rimu, nakon ukidanja većine ograničenja, stopa zaraženosti se vratila ili premašila majske brojke.

Novi antilideri

SAD drže apsolutni antirekord. Tamo je 23. septembra broj preminulih dostigao 200.000. To premašuje gubitke zemlje tokom ratova u Koreji, Vijetnamu, Persijskom zalivu, Avganistanu i Iraku. Skoro sedam miliona je bolesno, a 40.000 se dodaje svaki dan.

Na drugom mjestu je Brazil: 4,5 miliona zaraženih, 138.000 preminulih. Od jula epidemija polako opada: bilo je oko 70.000 dnevno, sada je upola manje. Međutim, u drugim zemljama na kontinentu virus uzima maha.

Pet država Južne Amerike je u prvih 10 po broju zaraženih. Kolumbija je na petom mjestu sa 705.000 oboljelih, Peru je na šestom sa 773.000, zatim Meksiko sa 652.000, Argentina je deseta sa 652.000, ali postoji nagli porast. Sredinom ljeta dnevno je otkriveno oko pet hiljada, a krajem septembra 12.000. Ostatak južnoameričkih antilidera, ne računajući Brazil, ima četiri do sedam hiljada zaraženih dnevno.

Svjetski antirekorder u stopi zaražavanja je Indija sa 75.000 inficiranih i više od hiljadu preminulih dnevno.

Međutim, samo se Izrael do sada odlučio na oštra ograničenja, zemlja je zatvorena do 9. oktobra na period vjerskih praznika. Ostali čine sve da spriječe drugi lokdaun, jer ovo prijeti ekonomiji katastrofom.

(Sputniknews.com)