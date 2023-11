Kolaps na granici: Ukrajinski vozači danima blokirani

KIJEV - Na poljskoj strani granice od jutros čeka oko 3.000 uglavnom ukrajinskih kamiona zbog blokade poljskih vozača kamiona, koja traje duže od deset dana, saopštile su ukrajinske vlasti.

"Više od 10 dana ukrajinski vozači blokirani su na poljskoj granici. Hiljade ljudi prinuđeno je da živi u teškim uslovima sa ograničenom hranom, vodom i gorivom", objavio je zamjenik ukrajinskog premijera Oleksandr Kubrakov na društvenoj mreži "X".

For over 10 days, Ukrainian drivers have been blocked at the Polish border. Thousands of people are forced to live in difficult conditions with limited food, water, and fuel. Ukraine cares about its people wherever they are. Our team has already gone to the border and is… pic.twitter.com/kzn1KGLrug