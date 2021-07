Kolaps zbog obilnih kiša u Mumbaiju, najmanje 15 mrtvih

NJU DELHI - Najmanje 15 ljudi je izgubilo život nakon što se nekoliko kuća srušilo u dva predgrađa Mumbaija, zbog klizišta koja su pokrenule obilne padavine, saopštili su lokalni zvaničnici.

Na video snimcima s lica mjesta koje je objavila lokalna TV vide se spasioci koji rukama kopaju zemlju pokušavajući da izvade tijela, prenosi Rojters.

Vlasti upozoravaju da ispod ruševina po svemu sudeći ima još ljudi koji su zarobljeni i čekaju na pomoć spasilaca.

Četvoro povrijeđenih prebačeno je u obližnju bolnicu, a u izvještajima lokalne televizije vide se pripadnici spasilačkih ekipa kako nose povrijeđene na improvizovanim nosilima.

Heavy rains pound parts of Mumbai; visuals from Nalasopara Indian Meteorological Department has forecast generally cloudy sky with heavy rain today. pic.twitter.com/3QETJJQ2Em