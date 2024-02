Koliko oklopnih vozila moraju uništiti Ukrajinci da bi nadjačali Rusiju?

Rusija je svoju ekonomiju preusmjerila na rat, a davno zatvorene tvornice u zemlji vraćaju se u pogon, zbog čega Rusi sada proizvode oko 4500 oklopnih vozila godišnje za potrebe rata u Ukrajini.

To je otkrila nova studija instituta Royal United Services (RUSI) iz Londona. Taj broj nije dovoljan kako bi nadoknadio oko 10.000 tenkova, borbenih vozila i oklopnih vozila za transport trupa koliko je, pokazuju podaci analitičara u Oryxu, Rusija izgubila u prve dvije godine rata, prenosi Forbes Hrvatska.

No nije ni daleko i upravo zato Kremlj "vjeruje kako može izdržati trenutnu stopu do 2025. godine", kažu analitičari RUSI-ja Jack Watling i Nick Reynolds.

Problem je u tome, kažu njih dvojica, da 80 posto od tih 4500 vozila koje Rusi "proizvedu" zapravo nisu nova vozila, već se radi o "modernizovanim i obnovljenim ruskim ratnim zalihama".

A te zalihe, nekad prepune viškova iz Hladnog rata, nisu beskonačne.

"Broj sistema u skladištu znači da će, iako Rusija može održavati konzistentnu proizvodnju tokom 2024., naredne godine shvatiti da vozila trebaju veće zahvate", pišu analitičari. "Do 2026. godine će iscrpiti većinu dostupnih zaliha."

Zaključci instituta u skladu su sa zaključcima nedavnog izvještaja estonskog ministarstva odbrane. U Rusiji "proizvodnja nove opreme postaje uveliko sekundarna u odnosu na obnovu opreme iz starih skladišta", rečeno je iz ministarstva.

Stare ratne zalihe mogle bi izdržati "još nekoliko godina", zaključili su Estonci. Open-source analitičari, koji analiziraju satelitske snimke kako bi izbrojali aktivna, uništena i uskladištena oklopna vozila, predviđaju kako će ruske rezerve vozila presušiti ili 2025. ili 2026. godine.

Rusija, naravno, može prebaciti resurse na proizvodnju novih vozila, ali obnova postojećih zahtijeva mnogo manje rada i resursa od proizvodnje.

Za Ruse je "značajno poboljšanje kvalitete proizvodnje pod međunarodnim sankcijama poprilično nerealno, čak i u srednjem roku", objašnjava estonsko ministarstvo. "Sankcije su ograničile pristup ruskog vojno-industrijskog kompleksa kvalitetnim komponentama, pogotovo alatima, proizvodnim linijama i tvorničkoj opremi."

Da, Rusi mogu uvesti dodatne strojeve iz Kine, no kineski alati možda nisu toliko dobri – ili toliko dostupni – kao oni najbolji njemački.

"Kratkoročno gledano, vojno-industrijski kompleks vjerovatno nije sposoban značajno povećati proizvodnju novih oklopnih vozila."

"To znači da će doći do značajnog pada količine vozila isporučene vojsci", pišu Watling i Reynolds, ali to se neće dogoditi dok se ne iscrpe stare rezerve, potencijalno za par godina.

Ako se Rusija namjerava nastaviti boriti na način kako je to činila dosad – s velikim mehanizovanim snagama na prvoj liniji – polako joj ističe vrijeme do trenutka kada će potrošiti svoju postojeću opremu… koju neće moći nadomjestiti.

A šta će Ukrajinci?

Ukrajina bi mogla pokušati izdržati duže od Rusije, no ukrajinska industrija mnogo je ograničenija od ruske, zbog čega Ukrajinci mnogo više ovise o svojim saveznicima.

Ukrajinci prema tome mogu pobijediti u ovom brutalnom ratu iscrpljivanja, ali samo uz pomoć.

"Ako ukrajinski partneri nastave isporučivati municiju i podršku u obuci oružanim snagama Ukrajine kako bi 2024. godine oslabili ruske napade, malo je vjerovatno da će Rusija postići značajne napretke 2025.," napisali su analitičari instituta RUSI.

"Ako Rusija nema izgleda za napredovanje u 2025. zbog nemogućnosti poboljšanja kvalitete vojske za potrebe ofanzivnih operacija, to znači da neće moći natjerati Kijev na kapitulaciju do 2026.", dodaju. "Nakon 2026. iscrpljivanje sistema počeće značajno narušavati rusku vojnu moć, a ruska industrija do tog trenutka biće dovoljno poremećena zbog čega će njihovi izgledi s prolaskom vremena biti sve niži."

Problem za Ukrajinu jest činjenica da njen najveći saveznik – SAD – već gotovo dva mjeseca nije poslao novu pomoć. Proruski republikanci u američkom Kongresu odbijali su glasati o slanju dodatne pomoći.

Prema tome, ukrajinske snage moraju izdržati i nastaviti iscrpljivati rusku vojsku još dvije godine, a u tome im mogu pomoći samo saveznici u Evropi, prenosi Index.

