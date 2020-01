Koliko su ratovi koštali SAD i koji je najskuplji?

VAŠINGTON - SAD su najveća vojna sila na svijetu, sa godišnjim budžetom od 649 milijardi dolara.

Rat u Avganistanu ukupno je koštao zemlju više od 910 milijardi dolara. Ovaj rat, sada stariji od 18 godina, traje toliko dugo da neki vojnici koji su se pripremali za borbu u njemu nisu ni bili rođeni kada je počeo. Magazin "Time" nazvao ga je "Američkim vječnim ratom".

Drugi svjetski rat najviše je finansijski oštetio SAD, kada je izgubljeno 4,69 biliona dolara, što je više nego kada se saberu cifre iz svih ostalih ratova koje je država vodila.

Rat u Avganistanu je treći na listi što se tiče utrošenog novca, ali je najduži, pošto traje već 18 godina i nema naznaka o tome kada će se završiti. Ukupni kumulativni troškovi građanskog rata i za Sjever i za Jug su iznenađujuće mali.

Oružani sukobi vremenom postaju sve skuplji zahvaljujući skupljem naoružanju i dalekim konfliktnim zonama.

Bojno polje "pojelo" 8,6 biliona dolara

Sajt "How much" poredio je sve ratove koje su SAD vodile, od Američke revolucije do danas.

Ratovi su predstavljeni na vremenskoj liniji od Američke revolucije do danas, ilustrujući koliko je trajao sukob, gdje se u svijetu dogodio i koliko je svaki koštao.

Kako pokazuje ovo istraživanje, ratovanje je američki narod koštalo preko 8,6 biliona dolara, ne računajući nenadoknadive ljudske žrtve. To je ekvivalent više od trećine cjelokupnog američkog državnog duga (22,8 biliona dolara) ili otprilike dvostruko veće od japanskog BDP-a (4,6 biliona dolara).

Deset najskupljih ratova u istoriji SAD

1. Drugi svjetski rat: 4.69 biliona dolara 2. Rat u Iraku: 1.01 biliona dolara 3. Rat u Avganistanu: 910.47 milijardi dolara 4. Vijetnamski rat: 843.63 milijardi dolara 5. Korejski rat: 398.81 milijardi dolara 6. Prvi svjetski rat: 381.8 milijardi dolara 7. Zalivski rat: 116.6 milijardi dolara 8. Unija (Američki građanski rat): 68.17 milijardi dolara 9 Građanski rat: 22.99 milijardi dolara 10. Špansko-američki rat: 10.33 milijardi dolara

Oružani sukobi sve skuplji

Ratovi takođe imaju tendenciju da poskupljuju s vremenom. Rast vojnog budžeta najviše se dešava zbog troškova složenih sistema naoružanja, kao na primjer borbenog aviona F-35 Lajtning, koji je vojsci SAD donio doživotni trošak od čak bilion dolara.

Treba spomenuti i kako lokacija borbe određuje koliko će novca odnijeti. U prvih nekoliko decenija američke istorije, ratovi su se uglavnom odigravali blizu američkih granica, obično negdje u Sjevernoj Americi.

Ubrzo su se Sjedinjene Države uključile u globalne sukobe i borbena pozorišta širom svijeta, poput Iraka i Avganistana. Ovi ratovi otežavaju linije snabdijevanja i time dodatno povećavaju troškove.

Kada se sve sabere, nijedan rat nije bio finansijski poguban za SAD kao Drugi svjetski rat koji je odnio 4,69 biliona dolara. Nijedan drugi rat nije ni približno toliko koštao. Iako je rat u Avganistanu najduži u istoriji američkog bojevanja.

(B92)