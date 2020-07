Kolumbova statua srušena i u Baltimoru

BALTIMOR - Demonstranti u Baltimoru srušili su tokom noći statu Kristifora Kolumba i bacili je u Atlantski okean.

Na snimcima objavljenim na društvenim meržama vidi se kako demonstranti konopcima ruše statuu u blizini četvrti Mala Italija, a zatim njene dijelove bacaju u vodu.

Kako prenosi AP, statua je podignuta 1984. godine i u vlasništvu je grada.

Tokom protesta nakon smrti afroamerikanca Džordža Flojda tokom policijskog privođenja statue Kolumba i ostalih ličnosti iz kolonijalne ere našle su se na meti demonstranta.

Oni navode da je čuveni istraživač odgovoran za genocid i izrabljivanje starosjedilaca u Sjevernoj i Južnoj Americi.

Kolumbove statue do sada su srušene ili vandalizovane u više američkih gradova, među kojima su Majami, Boston, Ričmond u Virdžiniji i Sent Pol u Minesoti.

Criminals from the ultra left BLM movement have pulled down the Christopher Columbus statue in Baltimore. #Baltimore #USA pic.twitter.com/Uj8GiXB0W5