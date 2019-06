Kolumnistkinja optužila Trampa za silovanje u robnoj kući

Komentari: 1

DrzavniCinovnik

BANJALAUKA - Protiv Banjalučanina N Nenad, zvani Karambule Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina u sticaju sa krivičnim djelom upoznavanje djece sa pornografijom, dok mu je Okružni sud u ovom gradu produžio pritvor. Prvim rješenjem određen mu je pritvor do 25. marta, a produžen je do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice. On je navodno iskoristio odsustvo supruge, koja je sa drugim djetetom bila u bolnici, i tada imao seksualne odnose sa svojom kćerkom. Majka, kako saznajemo, nije znala da joj kćerku napastvuje suprug. Ovaj monstruozan slučaj otkriven je kada se četrnaestogodišnjakinja povjerila svojim školskim drugaricama kada su razgovarale na temu seksualnog obrazovanja učenika. Prijateljice su djevojčicu ohrabrile da sve prijavi rukovodstvu škole i otišle s njom da to i urade. Nakon toga su iz škole alarmirali policiju. Nakon prijave osumnjičeni nije bio dostupan istražnim organima jer se nalazio u Hrvatskoj i za njim je raspisana potjernica. Uhapšen je 24. marta na graničnom prelazu Kamensko kada je iz Hrvatske ušao u BiH. Odlukom Okružnog suda u Banjaluci tada mu je određen pritvor, koji mu je, a nakon potvrđivanja optužnice, produžen je do izricanja prvostepene presude. Banjaluka