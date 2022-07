Komad glečera usmrtio najmanje šest planinara, pojavio se snimak

RIM - Najmanje šest osoba je poginulo, kada se veliki komad alpskog glečera odlomio sa vrha Marmolada u istočnim Dolomitima, skliznuo niz padinu planine i udario više od 10 planinara, izvijestili su danas lokalni mediji, a prenosi Rojters.

"Spasilačke operacije su u toku nakon velike ledene lavine kojom su bili zahvaćeni planinari", saopštila je vlada provincije Trento.

Alpski Nacionalni spasilački korpus objavio je na Twitteru da je u potrazi za nastradalim planinarima učestvovalo najmanje pet helikoptera i spasilačkih pasa, prenosi agencija AP, pozivajući se na televiziju RAI.

Dispečeri za hitne slučajeve u sjeveroistočnoj Italiji objavili su na Twitteru da se vjeruje da je oko 15 planinara bilo u pogođenom području.

Povrijeđeni, uključujući osobu u kritičnom stanju, prebačeni su u nekoliko bolnica u regionima Trentino-Alto Adiđe i Veneto, saopštile su spasilačke službe.

Marmolada, koja se uzdiže na oko 3.300 metara nadmorske visine, najviši je vrh u istočnim Dolomitima, a, po Alpskoj spasilačkoj službi, do odvajanja glečera došlo je na ruti kojom se planinari penju na vrh planine, navodi AP.

"Nije utvrđeno šta je uzrokovalo odvajanje komada leda, ali sumnjamo da se to moglo dogoditi zbog intenzivnog toplotnog talasa koji je zahvatio Italiju krajem juna", naveo je Valter Milan, portparol alpske spasilačke službe za RAI, prenosi američka agencija.

Na društvenim mrežama pojavio se strašan snimak odrona, objavila ga je svjedokinja.

"Ono što je počelo kao prekrasan izlet s lijepim pogledom s Marmolade u Italiji nažalost se pretvorilo u nešto što nećemo zaboraviti dok smo živi.

Na početku smo mislili da stiže avion...", opisala je ona.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity. We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it. Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP