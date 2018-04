Kombi uletio u pješake u Torontu, ima povrijeđenih

TORONTO - Bijeli kombi udario je osam do deset ljudi u Torontu, objavila je lokalna policija.

Incident se dogodio na raskrsnici ulice Yonge i avenije Finch.

Kombi se u 13.30 po lokalnom vremenu popeo na pločnik i udario pješake koji su hodali po njemu.

Nakon što je udario pješake, kombi se brzo udaljio s mjesta napada.

Prema prvim informacijama, u incidentu je povrijeđeno osam do deset ljudi. Težina njihovih povreda još uvijek je nepoznata.

"Dobili smo dojavu da se bijeli kombi popeo na pločnik te vozio po njemu u smjeru juga po ulici Yonge, južno od avenije Finch. Udario je osam do deset ljudi, brojke još nisu potvrđene", rekao je Geri Long, portparol policije u Torontu za kanadski Global News.

Policija je zamolila građane da se drže podalje od mjesta događaja.

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4