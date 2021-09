Komesarka štrikala dok je Fon der Lajenova podnosila izvještaj

STRAZBUR - Zvaničnica Evropske komisije pratila je u Evropskom parlamentu godišnje izvještaj svoje šefice - štrikajući.

Naime, Margrete Vestager, koja je zadužena za tržišno nadmetanje u Evropskoj uniji, mirno je sjedila pletući u Evropskom parlamentu u Strazburu dok je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sat vremena obrazlagala svoju politiku.

Kamere su zabilježile njen ručni rad, ali nije se jasno vidjelo šta tačno plete.

Dankinja Vestager je još 2018. rekla: "Pletenje održava koncentraciju."

EU tech chief Margrethe Vestager knitted as the Commission chief Ursula von der Leyen gave a policy speech in Strasbourg https://t.co/khlo5kJr3S pic.twitter.com/1bHDNutyID