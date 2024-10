"Kometa vijeka" zasijala na nebu iznad BiH

"Kometu vijeka", koja nije viđena od kamenog doba večeras su imali priliku da vide građani BiH.

Svjedoci jednog od fenomena koji se ne viđa tako često bili su građani Sarajeva, prenosi Klix.

“Na noćnom nebu se večeras mogla primijetiti kometa službenog naziva C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, ono što je interesantno za nju jeste i to da je nedavno otkrivena. Kometa je 27. septembra uspješno stigla do perihela, odnosno svoje najbliže tačke Suncu na orbitalnoj putanji oko matične zvijezde te je bila vidljiva za one na južnoj hemisferi u septembru i početkom oktobra”, prenosi Klix.

Nakon toga, kometa je vidljivija onima na sjevernoj hemisferi i tako će ostati sve do početka novembra.

"Iako su naučnici pretpostavljali da će se kometa u svom najbližem prolasku pored Sunca 27. septembra raspasti, ona je ovaj prolaz preživjela manje-više netaknuta te je nastavila svoj put", naveli su iz NASA.

Kako je saopšteno iz NASA, ovaj period ujedno znači i to da je prvi put dokumentovan njen prelet Zemlje.

"Sa svojom orbitom od 80.000 godina, kometa je posljednji put viđena sa Zemlje još u doba neandertalaca", objasnili su iz NASA, prenosi Klix.

Kometu su prvi put 9. januara 2023. godine otkrili astronomi iz opservatorije Tsuschinshan iz kineskog grada Nanjinga. U međuvremenu, njeno kretanje potvrdio je i sistem ATLAS na Havajima, nakon čega su joj naučnici počeli posvećivati veću pažnju.

Kada je riječ o njenoj budućnosti, iz NASA su naveli kako se ona najvjerovatnije neće približiti planetarnim divovima Sunčevog sistema te da bi na kraju mogla biti i izbačena iz sistema zbog gravitacionih uticaja i slabe veze sa Suncem.

"Davno sam naučio da se ne kockamo s kometama. Moraćemo da sačekamo i vidimo", rekao je NASA-in astronom Bill Cooke.

