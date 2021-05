Konferencija o budućnosti Evrope: Prilika za Evropljane da se ujedine

STRAZBUR - Konferencija o budućnosti Evrope, panevropski projekt čiji je cilj da pruži evropskim građanima mogućnost da iznesu svoje ideje kako bi trebalo da izgleda Evropska unija, svečano je danas otvorena u Strazburu.

Za otvaranje Konferencije odabran je 9. maj, Dan Evrope, a svečanost je održana u zgradi Evropskog parlamenta u Strazburu, u kojem se zastupnici nisu okupili više od godine dana zbog pandemije virusa korona, piše Hina.

U dvorani za plenarne sjednice, koja je zbog epidemioloških mjera bila gotovo potpuno prazna i pretvorena u televizijski studio, govorili su francuski predsjednik Emanuel Makron, predsjednik Evropskog parlamenta David Sasoli, predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen i portugalski premijer Antonio Kosta, čija zemlja predsedava Savjetom EU.

Kopredsedavajući Izvršnog odbora Konferencije, potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica, portugalska državna sekretarka Ana Paula Zakarijas i evropski zastupnik Gi Ferhofštat odgovarali su na pitanja građana iz država članica.

Oko 500 učesnika, građana EU i predstavnika civilnog društva učestvovalo je putem video linka.

Virtualno su takođe učestvovali ministri spoljnih poslova zemalja članica.

U dvorani je bilo 27 studenata iz svih država članica koji učestvuju u programu studentske razmjene Erasmus+.

Makron je istakao da Evropljani treba da budu ponosni na ono što je Evropska unija postigla od svog osnivanja.

"Sada je vrijeme da građani kažu kako poboljšati Uniju", rekao je, dodajući da je Evropi potrebna "nova demokratska inspiracija".

Pohvalio je jedinstvenu strategiju EU u borbi protiv pandemije kovida 19, istakavši da su "populisti i nacionalisti" koji se protive vrijednostima Unije pokazali da nisu sposobni djelotvorno da odgovore na pandemijsku krizu.

Sasoli se zauzeo za ukidanja prava veta u odlučivanju u Savetu EU, za nadležnost EU u zdravstvenoj politici i istakao da ne treba bježati od promjene evropskih ugovora.

"Potrebna nam je evropskoj politika u zdravstvu, ako to ne napravimo biće to poraz. To je lekcija koju smo naučili u pandemiji. To bi moglo značiti da je potrebno mijenjati ugovore i u tom slučaju pozivam sve da budu hrabri. To ne bi trebalo da bude tabu tema", rekao je Sasoli.

Ursula fon der Lajen istakla je da na Konferenciju ne treba gledati kao na "kao rješenje za svaki problem", ali ni kao puku "intelektualnu vježbu".

"Uvjerena sam da je ova Konferencija prilika za Evropljane da se ujedine i okupe oko zajedničke ambicije. Ne smijemo podcijeniti pozitivan učinak koji ona može proizvesti", rekla je Fon der Lajen.

Konferencija je trebalo da počne s radom još prošle godine, ali je je zbog pandemije i neslaganja ključnih institucija EU oko koncepta i dometa Konferencije to odloženo za godinu dana.

Zbog toga je skraćeno i vrijeme trajanja Konferencije, umesto dvije godine trajaće godinu dana, do proljeća sljedeće godine, navodi Hina.