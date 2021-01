Kongres: Bajden je novi predsjednik SAD

VAŠINGTON - Novi predsednik SAD je Džo Bajden, nakon što je danas Kongres potvrdio elektorske glasove, javio je CNN.

Poslije prekida zbog nereda koje su juče na Kapitol hilu izazvale pristalice aktuelnog predsjednika Donalda Trampa, članovi Predsjedavajućeg doma i Senata su se vratili u Kongres i nastavili prebrojavanjem glasova, javio je CNN.

After a day defined by fear, violence and unprecedented chaos, Congress officially confirmed President-elect Joe Biden’s victory https://t.co/VasdpT9RVj