Kongresmenka opljačkana usred dana uz prijetnju pištoljem

FILADELFIJA - Američka kongresmenka Meri Gej Skenlon opljačkana je usred dana u Filadelfiji, kada su joj dvojica nepoznatih napadača uperila pištolj dok je bila u automobilu.

Pod prijetnjom pištoljem, Skenlon je morala da napusti vozilo, a kriminalci su joj oteli automobil i lične stvari, među kojima su bili i državni mobilni telefon i lična karta, prenio je BBC.

Iz njene kancelarije je saopšteno da nije povrijeđena, a FBI se uključio u potragu za napadačima.

Oružana pljačka se dogodila u srijedu u 14.45 po lokalnom vremenu, izjavio je gradonačelnik Filadelfije Džim Keni, nazvavši incident užasnim.

Statement from the Office of Congresswoman Mary Gay Scanlon on today's incident: pic.twitter.com/fomScnWUXo