Krvavi konji na ulicama Londona (VIDEO)

Nekoliko konja britanske konjice pobjegao je danas u centru Londona sa vježbe na Gardijskom konjičkom manježu u Vestminsteru, a vojska je pozvana da pomogne u lociranju konja koji jure centrom grada, saopštila je londonska policija.

Policija je navela da su policajci uhvatili dva konja i da će ih prebaciti kod veterinara, kao i da radi zajedno sa vojskom na lociranju preostalih odbjeglih životinja, prenio je Rojters.

Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood ! pic.twitter.com/UFnoVzQwPd