Konte: Neprihvatljivo odlaganje isporuka vakcina

RIM - Italijanski premijer Ðuzepe Konte ocenio je danas da odlaganje isporuke vakcina Italiji od strane američke farmaceutske kompanije Fajzer i britananske AstraZeneke predstavlja ozbiljno kršenje ugovorenih sporazuma i najavio da će Rim preduzeti kontramjere.

Konte je u postu na Fejsbuku naveo da je odlaganje isporuka vakcina nanjelo "ogromnu štetu" Italiji i drugim zemljama, prenosi Rojters.

"Ovo je neprihvatljivo", napisao je Konte.

Berlin očekuje tri miliona doza vakcine "Astra Zeneke"

Njemačka očekuje da će britanska farmaceutska kompanija "Astra Zeneka" u februaru isporučiti tri miliona doza svoje vakcine uprkos posljednjim problemima te firme u proizvodnji, rekao je danas njemački ministar zdravlja Jens Špan.

"Astra Zeneka" juče je obavijestila zvaničnike EU da će smanjiti isporuke svoje vakcine evropskom bloku za 60 odsto na 31 milion doza u prvom kvartalu ove godine zbog problema u proizvodnji.

Smanjenje isporuke predstavlja novi problem za vakcinaciju protiv kovida 19 u Evropi pošto su američki "Fajzer" i njihov njemački partner "Biontek" tokom sedmice usporili isporuku svoje vakcine bloku, navodeći da je to neophodno radi rada na povećanju proizvodnje.

"Dobra vijest je da, ukoliko vakcina `Astra Zeneke` bude odobrena do kraja januara u februaru očekujemo najmanje tri miliona doza za Njemačku", naglasio je Špan.

Prema njegovim riječima, to je manja količina od očekivane i odgađanje pokazuje da je proizvodnja vakcine mnogo komplikovaniji zadatak od onoga što su sugerisali medijski naslovi.

Špan je ponovio svoje obećanje da će administracija biti u stanju da do ljeta ponudi vakcinaciju svakom građaninu koji to želi. On je napomenuo i da ukoliko bude novih i očekivanih odobrenja vakcina onda će tako i ostati.

Njemački ministar zdravlja je napomenuo i da Berlin ostaje posvećen svom cilju da do kraja marta budu vakcinisani svi građani stariji od 80 godina.

On je odbacio kritike da Njemačka zaostaje za drugim zemljama u programima vakcinacije.

Špan dodaje da će moći da se vrše poređenja u naredna dva do tri mjeseca, te da je NJemačka donijela odluku da vakcinaciju počne u domovima za stare što je opisao kao komplikovaniji i duži zadatak.