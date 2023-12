Kontroverzni zakon uzdrmao Vladu Francuske

​PARIZ - U Francuskoj je izglasan kontroverzni zakon o imigraciji koji je izazvao veliku pometnju na političkoj sceni. Politički zemljotres je bio takav da je čak šest ministara zaprijetilo ostavkama, pa je njegovo izglasavanje unijelo određene turbulencije u parlamentarnu koaliciju Emanuela Makrona, francuskog predsjednika.

Naime, novi zakon o imigraciji u Francuskoj otežava migrantima da dovode članove porodice u zemlju i produžava čekanje na socijalnu pomoć. Zabranjuje se i zadržavanje maloljetnika u pritvoru.

Kontroverzni dio zakona pravi razliku između građana i migranata, čak i kada je riječ o onima koji su legalno tu, time određujući ko ima pravo na socijalne benefite. Vlada priznaje da neke odredbe mogu biti neustavne i najavljuje provjeru.

Olivijer Veran, portparol francuske Vlade, rekao je da novi zakon zapravo daje pojašnjenje o tome kada za stranca nema mjesta u Francuskoj.

"Između pristupa ljevice koja traži nepostojanje granica, da svako bezuslovno može da dođe, i nulte imigracione politike krajnje desnice, morali smo da krenemo putem koji ima neki smjer, a to je put jedinstva, efikasnosti, pravde, korisnosti. Da sumiram: moramo brže da izbacimo one koji predstavljaju prijetnju i efikasnije da pojasnimo kada za stranca nema mjesta u našoj zemlji, da jednostavnije integrišemo one koji ovdje treba da ostanu, ljude koji uče naš jezik, podržavaju naše vrijednosti i uspijevaju da nađu posao", rekao je on.

Na ovo su reagovale i brojne organizacije za ljudska prava, koje kažu da je ovo najnazadniji zakon u posljednjih nekoliko decenija, dok je liderka desnice u Francuskoj Marin Le Pen njegovo usvajanje nazvala ideološkom pobjedom desnice. Matilda Pano iz partije Buntovna Francuska ocijenila je zakon kao degradaciju svačijih prava.

"Znate da je ovaj zakon nepodnošljivo nasilje prema našim zajedničkim principima. Jer, udar na strance znači da treba da se pripremite za napad na sebe. Degradacija prava određenih ljudi nas nepogrešivo priprema za degradaciju svačijih prava", rekla je ona.

Poslanica iz redova socijalista Dijenaba Diop rekla je da je njena partija glasala za Makrona da bi spriječila dolazak desnice na vlast, a da je ovim zakonom ugašeno svjetlo u republici.

Koliko je zakon podijelio francusku političku scenu govori i to što je glasanje o zakonu o imigraciji podijelilo Makronovu partiju. Po usvajanju ostavku je dao ministar zdravlja. Lideri trećine francuskih regiona rekli su da se sa nekim odredbama prosto neće usaglašavati, prenosi Euronews.

Analitičari kažu da je ovo već 30. zakon u posljednjih 30 godina koji se donosi i koji se odnosi na imigracije, a posebno je usmjeren ka nelegalnim imigracijama i nastojanju da se one spriječe.

Makron je ranije rekao da ovaj zakon doživljava kao veliku potrebu zemlje da stane na put imigrantima, dok on, objašnjava, s druge strane je zapravo dosta loše prošao i kod članova njegove političke grupacije, odnosno koalicije.

Inače, Francuska nije jedina evropska zemlja koja se suočava sa zakonima koji se tiču imigracija i kojima se pridaje epitet kontroverznosti. Slična stvar se nedavno desila u Velikoj Britaniji, gdje je na udaru bio premijer Riši Sunak čiji je nacrt zakona o tome da se ilegalni imigranti iz Engleske presele u Ruandu dobio većinu u parlamentu i uznemirio dio britanske javnosti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.