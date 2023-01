Kontroverzno suđenje Srbinu (16) okončano oslobađajućom presudom

BILEFELD - Sud za maloljetnike u njemačkom gradu Bilefeldu oslobodio je tinejdžera (16) porijeklom iz Srbije optužbi za ubistvo iz nehata, nakon što je ubo u srce Iračanina (26).

Sudija je rekao da je Srbin djelovao u samoodbrani kada je zario nož u srce Iračaninu u školskom dvorištu u maju prošle godine.

Slučaj se na sudu vodio dva mjeseca, a suđenje je bilo zatvoreno za javnost te se odvijalo pod policijskom zaštitom zbog prijetnji optuženom i njegovoj porodici.

Tužilac je za ubistvo iz nehata tražio šest godina zatvora. Presuda još nije pravosnažna.

Do incidenta je došlo 6. maja 2022. godine. Kako je prenio nemački Bild, sve je počelo svađom između dve grupe mladih u školi. Ubrzo nakon toga, rivali su se našli u parku, gdje je došlo do upotrebe gvozdenih šipki i dvojica dječaka su zadobila povrede glave. Međutim, sukob se tu nije završio. Do trećeg susreta došlo je u dvorištu škole, kada se dogodila svađa. U njoj su navodno učestvovala i trojica odraslih Iračana.

Prema optužnici, četiri dječaka iz "srpske grupe" su potom pobjegla. Odjednom je njihov drug ostao sam, a njemački mediji pišu da je vjerovatno iz straha izvadio nož. Kada mu je Iračanin Sifan C. (26) prišao, Srbin ga je ubo u srce. Nakon toga je pobjegao, ali se ubrzo predao policiju u pratnji oca.

Berberin Sifan C. (26) preminuo je na licu mesta. Iza sebe je ostavio dvoje djece i suprugu, koja je u tom trenutku bila u šestom mesecu trudnoće.

Smrt Iračanina potresla je njegovu porodicu. Bild prenosi da je Sifran 2014. godine pobegao iz Iraka jer se tamo više nije osećao bezbednim. Njegova žena ga je pratila u Evropu, ali je morala da živi u Švedskoj nekoliko godina. Ona se nedavno preselila u Njemačku i bila je treći put trudna u vijreme incidenta.