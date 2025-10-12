Kopao crve i našao riznicu sa 20.000 srebrnjaka

STOKHOLM - Čovjek koji je kopao crve u blizini Stokholma slučajno je pronašao riznicu od 20.000 srebrnih novčića pomješanih sa biserima, privjescima i srebrnim prstenjem.

Prema saopštenju Upravnog odbora okruga Stokholm, otkriveno blago datira iz ranog srednjeg vijeka i teško je oko šest kilograma, prenosi časopis "Lajv sajens".

Kopač crva, koji je pronašao blago pored svoje ljetnje kuće, prijavio je nalaz lokalnim vlastima, a srebrne novčiće i nakit, koji su bili smješteni u bakarni kotao koji je vremenom u velikoj mjeri propao, sada ispituju arheolozi.

"Ovo je vjerovatno jedno od najvećih srebrnih blaga iz ranog srednjeg vijeka koje je pronađeno u Švedskoj. Još uvijek ne znamo tačno koliko novčića ima, ali mislim da bi moglo biti više od 20.000", navela je u saopštenju antikvar u Okružnom upravnom odboru u Stokholmu Sofija Anderson.

Preliminarna analiza je pokazala da većina srebrnih novčića datira iz 12. vijeka.

Neki nose tekst "Kanutus", što je latinski naziv za Knuta, što ukazuje da su novčići iskovani tokom vladavine švedskog kralja Knuta Eriksona, koji je vladao od 1173. do oko 1195. godine.

Među pronađenim novčićima neki predstavljaju rijetkost, uključujući nekoliko "biskupskih novčića" koje su kovali moćni biskupi, navodi se u saopštenju.

Ovi novčići prikazuju biskupa koji drži palicu, pastirski štap koji je sveštenstvo koristilo kao simbol svog crkvenog rada, prenosi Tanjug.

Upravni odbor okruga Stokholm će prijaviti nalaz Nacionalnom odboru za nasljeđe, koji će odlučiti da li će država nadoknaditi štetu čovjeku koji je pronašao blago.

