Korona protest u Beču uz sliku Adolfa Hitlera

BEČ - Više desetina hiljada protivnika epidemioloških mjera i obavezne vakcinacije protestovalo je u subotu u Beču.

Policija je, ovaj put, strogo kontrolisala poštovanje obaveze nošenja zaštitne maske, koja važi svuda tamo gdje nema mogućnosti držanja distance od dva metra, a to je slučaj na protestima.

Prema portparolu policije Kristoferu Verhnjaku, izrečeno je više novčanih kaznih, podnijeto više prijava, a dogodilo se i jedno hapšenje, jer jedan aktivista i pored višestrukih upozorenja nije želio da stavi masku na lice.

Verhnjak je kazao da je policija imala posla i sa više lica koja su se na protestu pojavila u uniformi sličnoj policijskoj, ali sa natpisom "obezbjeđenje".

Verhnjak je rekao da je protiv njih podnijeta prijava prema Zakonu o bezbjednosti policije, zato što su bili odjeveni u uniforme koje su slične policijskim, i imali kod sebe i biber sprej, što je zabranjeno na skupovima.

Policija je zaplijenila i jednu ratnu zastavu Trećeg rajha, te je protiv lica koji ju je nosio pokrenuta istraga zbog kršenja Zakona o zabrani veličanja nacizma i zabranjenih simbola.

Na protestu bio je i jedan plakat sa likom Adolfa Hitlera i natpisom "Vakcinacija oslobađa" (Impfen macht frei), poput natpisa na nacističkim koncentracionim logorima.

Glavni govornik na protestu bio je lider Slobodarske partije Austrije (FPO) Herbert Kikl koji je najavio "pravi ples u parlamentu" na predstojećoj debati o obaveznoj vakcinaciji iduće nedjelje. On je obećao da će se dalje boriti za prijevremene izbore.

"Ova Vlada je mrtva, demokratija živi, samo to još Nehamer (kancelar Karl) nije shvatio", poručio je Kikl.

Posebno je kritikovao planove vladajućih partija o uvođenju obavezne vakcinacije, ukazujući da je taj zakon protiv Ustava i da predstavlja "silovanje osnovnih prava i slobode".

