Kraj posjete o kojoj je pričao svijet: Nensi Pelosi napustila Tajvan

TAJPEJ - Predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi ukrcala se u specijalni avion i napustila Tajvan.

Ona je prije ulaska u avion mahnula okupljenima.

Kako su javili svjetski mediji, očekivalo se da Pelosi napusti Tajvan u 17 sati po lokalnom vremenu, što je u 11 sati po našem.

Na Tajvanu je provela manje od 24 sata.

Pelosi se sada uputila u Južnu Koreju, u okviru posjete azijskim zemljama.

Ona je na Tajvan sletjela sinoć u okviru posjete koja je dovela do tenzija između Tajvana i Kine, kao i SAD i Kine.

BREAKING: US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi is leaving Taipei, Taiwan, following her historic visit. Read more: https://t.co/jfnQGijr3I Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4dcNYjpESU