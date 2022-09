Kralj Čarls stigao u London, pogledajte kako je dočekan

​LONDON - Kralj Čarls stigao je avionom u vojnu bazu Northolt u blizini Londona iz Škotske, odakle je otišao u Bakingemsku palatu kako bi se obratio naciji nakon smrti majke, kraljice Elizabete II.

Novi britanski monarh rukovao se s građanima ispred Bakingemske palate u petak, izašavši iz svog automobila pri dolasku nakon smrti svoje majke, kraljice Elizabete. Čarls III i Kamila, kraljica supruga, izašli su iz kraljevskog automobila te su dočekani uzvicima mase.

A huge cheer rings out as King Charles and Queen Camilla arrive at Buckingham Palace. “God Save The King” the crowd shout. pic.twitter.com/nRNcCgsBby