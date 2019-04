Kreće obračun: Snage Tripolija podižu oružje, velike sile pod budnim okom

TRIPOLI - Komandant Libijske nacionalne armije, maršal Halifa Haftar pokrenuo je sa svojim snagama ofanzivu oslobađanja Tripolija od terorista. Nacionalna armija preuzela je kontrolu nad aerodromom Tripoli oko kojeg se vode borbe, izjavio je za Sputnjik izvor blizak komandi.

Kako je Sputnjiku saopštio izvor u vojsci, pripadnici Libijske nacionalne armije očekuju da zauzmu glavni grad, a već su nadomak njega —preuzeli su punu kontrolu nad regionima Džazur i El Svani, na jugozapadu Tripolija.

"Jedino što može da omete ovu akciju je spoljno miješanje. Zasad se ne može osporiti nadmoć vojne sile Haftara", dodao je naš sagovornik.

On je objasnio da su vođe terorističke organizacije Al Kaide stigle iz Sirije u zapadnu Libiju, te da je general Haftar naredio da se osigura bezbjednost stranaca u Tripoliju i da se ne puca u civile.

S druge strane, predsjednik Vlade nacionalnog jedinstva u Tripoliju Fajez Saradž izdao je naređenje da se upotrebi sila u slučaju potrebe. To je stiglo nakon saopštenja da je Libijska nacionalna armija uspostavila kontrolu nad gradovima na jugu i zapadu od Tripolija.

Gevorg Mirzajan sa katedre za politikologiju Finansijskog univerziteta pri Vladi Rusije objašnjava za Sputnjik da Saradž zapravo nema pravu kontrolu nad tim područjem.

"On je samo nominalni lider Tripolija. U suštini, na Saradževoj teritoriji je prisutna potpuna vlast lokalnih zajednica i plemena i to ne doprinosi redu u zemlji. Prijestonica je podijeljena na sektore, a svaka ustanička grupa ima svoju zonu i kontrolni punkt i na svakom punktu naplaćuje svoj porez. Tamo je stvarno haos. Ni zapadnim zemljama se to ne sviđa. A ako neko beduinsko pleme ima probleme s centralnom vladom i počne da zauzima terminale za pretovar nafte, to nameće pitanje koliko Saradž može da kontroliše situaciju", objašnjava Mirzajan.

Grupa zemalja na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama zabrinuta je zbog situacije u Libiji. Vlade SAD, Francuske, Italije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Velike Britanije pozivaju sve strane na hitnu deeskalaciju napetosti koja ugrožava izglede za političko rješenje, uz posredovanje UN.

I Rusija se zalaže za mirno rješavanje situacije u Libiji i smatra da konflikt može biti rešen samo putem pregovora.

Prvi zamjenik predsjednika Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Vladimir Džabarov izjavio je za Sputnjik da se sukobljene strane nisu obratile za vojnu pomoć Rusiji. Ipak, ima i onih koji su primorani da se otvoreno stave na stranu generala Haftara, kaže Mirzajan.

"Egipat je jedina zemlja koja otvoreno podržava Haftara, zato što Kairu uopšte ne odgovara haos u Libiji. Stav Rusije je malo drukčiji. Haftar i njegovi emisari dolazili su u Rusiju da obezbijede rusku podršku i Moskva se sada trudi da ima odmeren stav i da radi sa obe strane — i sa Saradžom, i sa Haftarom", navodi naš sagovornik iz Moskve.

Na pitanje kako će se dalje razvijati situacija u podeljenoj Libiji i da li je generala Haftara u slučaju da porazi teroriste vidi kao budućeg lidera, Mirzajan za Sputnjik odgovara da je Haftar privremena figura, makar zbog toga što ima 75 godina.

"Ako sada konsoliduje Libiju, neće moći dugo da rukovodi njome i svejedno će se postaviti pitanje njegovog naslednika, odnosno ko će biti ’novi Gadafi‘. A tu će već velike države imati dovoljno vremena, prostora i slobode da u uskom krugu reše to pitanje", kaže Mirzajan.

Velika Britanija zatražila je hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN o Libiji gdje, kako ističu, preti novi vojni sukob.

U Kremlju pažljivo prate situaciju u Libiji i smatraju da je najbitnije da u toj zemlji opet ne dođe do krvoprolića.

"Smatramo da treba uložiti sve napore za puno regulisanje situacije mirnim političkim sredstvima", rekao je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Moskva u tome nikako ne učestvuje", dodao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li će Rusija pružiti podršku komandantu Libijske nacionalne vojske, maršalu Halifu Haftaru.

