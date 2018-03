Kremlj: Putin za popravku odnosa; Diplomatama "nota"

MOSKVA -- Putin i dalje za popravljanje odnosa sa drugim zemljama, saopštio Kremlj. Istovremeno, u rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvane diplomate.

Prema saopštenju portparola Kremlja Dimitrija Peskova, ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje smatra da je bolje popravljanje odnosa sa drugim zemljama, uprkos odluci o protjerivanju na desetine zapadnih diplomata zbog slučaja trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije.

On je naveo da se ne slaže sa ocjenom američke vlade da protjerivanje 60 američkih diplomata pokazuje da Rusija nije zainteresovana za diplomatiju, prenio je Rojters i dodaje da je odluka Moskve da protjera 60 američkih diplomata bila očekivana.

SAD su ranije ove nedjelje donijele odluku da protjeraju 60 ruskih diplomata u znak solidarnosti sa Britanijom zbog trovanja bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripaljom i njegove ćerke Julije. Istu odluku donijelo je više od 25 zemalja koje su najavile protjerivanje ukupno preko 150 ruskih diplomata.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da će isti pristup kao u slučaju SAD, biti primijenjen kada je riječ o drugim zemljama, koje su protjerale ruske diplomate ove nedjelje.

Inače, ambasadori Njemačke i Francuske došli su danas u rusko Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi. Rojters navodi da je ispred zgrade ruskog ministarstva viđeno i službeno vozilo britanskog ambasadora. Kako se navodi, u automobilu je britanski ambasador Lori Bristou.

Uskoro je iz Ministarstvo spoljnih poslova saopšteno da je na razgovor pozvalo ambasadore zapadnih zemalja koje su preuzele "neprijateljske korake" u vezi sa "slučajem Skripalj", da bi im se uručile protestne note.

Ambasadori su pozvani i da bi ih ministarstvo obavijestilo o uzvratnim mjerama, prenosi Tass.

U ministarstvu je bio i njemački ambasador Ridiger fon Frič koji je poslije napuštanja zgrade izjavio da Rusija mora da odgovori na pitanja u vezi sa trovanjem bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja. On je dodao da je Berlin otvoren za dijalog sa Moskvom.

